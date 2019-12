Le Terme Stufe di Nerone dedicano il Cofanetto regalo Natale 2019 alle Olimpiadi

Per questo Natale 2019, le Terme Stufe di Nerone festeggiano con un’idea regalo originale e ideale per tutta la famiglia e per gli amici. Un modo per regalare a chi si ama momenti di relax e armonia in un luogo lontano dal caos quotidiano e in cui è possibile ritrovare se stessi.

Sotto l’albero, quest’anno sarà possibile trovare il Cofanetto regalo per percorsi termali all’insegna del benessere e della cura di sé.

Come ogni anno, le Terme Stufe di Nerone scelgono un tema specifico che caratterizza i propri progetti. Per il 2020, la scelta è ricaduta su sport, archeologia e Campi Flegrei per promuovere la ricchezza di questi luoghi e omaggiare uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, ovvero le Olimpiadi, con un riferimento ad un sito archeologico poco conosciuto, lo Stadio Antonio Pio di Pozzuoli.

Per quest’edizione, il Cofanetto regalo riporta la riproduzione di un mosaico, che risale alla prima metà del III sec. d.C. La raffigurazione proviene da ambienti termali ricollegabili a una villa del suburbio orientale della città ed è attualmente esposta al Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia. Sono ritratti due coppie di famosi atleti dell’epoca (riconoscibili grazie alle iscrizioni) che si sfidano nel pancrazio. Al centro, vi sono i premi e i simboli della vittoria e in alto, l’iscrizione Eusebia, agoni alla greca che si svolgevano nell’antica Puteoli con cadenza quinquennale, istituiti dall’imperatore Antonino Pio per celebrare il suo predecessore Adriano. I giochi avevano luogo nello Stadio, uno straordinario monumento messo in luce in anni recenti e li Eusebia prevedevano una sezione ginnica, che comprendeva gare nelle varie discipline della lotta e della corsa, e una sezione artistica, dedicata a competizioni poetiche e strumentali.

Il Cofanetto, che non ha alcuna scadenza, è accompagnato dalla speciale Cartolina di presentazione del mosaico dei lottatori ed il testo è stato curato direttamente dai responsabili dell’Ente Parco Archeologico Campi Flegrei.

Il Cofanetto non è semplicemente un regalo di Natale, ma è un gesto d’Amore verso chi lo riceve, un dono speciale che parla anche di Cultura e Storia per non dimenticare mai i bellissimi luoghi che possiamo goderci e apprezzare nei suggestivi Campi Flegrei.

Info: https://www.termestufedinerone.it/it