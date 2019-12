Volla capitale del #friariello, un marchio per la tutela di una grande #cultivar

Da #Sustable un movimento per la valorizzazione di questa varietà unica nel mondo

Venerdì ore 19, via Filichito 102

Si terrà venerdi sera alle 19 a Volla presso Sustable (via Filichito 102), bistrot guidato dall’imprenditore Salvatore Susta, la presentazione del movimento per Volla Capitale del friariello.

All’evento, a cura di #BcCommunication, parteciperanno:

– Pasquale Di Marzo, sindaco di Volla

– Federico Capuano, capo dipartimento degli Alimenti Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

– Amilcare Troiano, responsabile Parchi del Gruppi Ricerca Ecologica

– Rosario Lopa, portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo

– Pasquale Calviati, imprenditore settore agroalimentare

– Giuseppe Serroni, presidente Associazione I Sedili di Napoli

– Alfredo Catapano, Vicepresidente provinciale Federmoda e membro esecutivo nazionale Federmoda Giovani

– Giuseppe Daddio, chef e patron Dolce & Salato

– Salvatore Susta, titolare Sustable

Sarà inoltre presente un rappresentante di Slow Food

“I friarielli – ha osservato Salvatore Susta – sono tra le verdure più consumate ma anche più amate nella nostra regione: si tratta di una cultivar esclusiva che non si trova in nessuna altra parte del mondo e che ha caratterizzato l’agricoltura della nostra terra. Per questo abbiamo sostenuto questo progetto che intende riportare Volla anche alle sue origini di terra fertile. Abbiamo proposto un menù a base di friariello proprio per esplorare le virtù di questo ortaggio”.

Per l’occasione Sustable, che compie il primo anno di attività, presenta il nuovo menù invernale realizzato con la collaborazione della Scuola di Cucina Dolce & Salato e un’intera linea dedicata alla valorizzazione del friariello.

Il marchio per la tutela di questa cultivar autoctona è di Bc Communication che ha seguito l’intero progetto. Agenzia di marketing e pubblicità, la BC si sta dedicando alla promozione del territorio partendo proprio dall’agricoltura.

______________

ATTENZIONE:

Nel corso della cena (riservata alla stampa e agli operatori dell’informazione e esclusivamente su invito) saranno presentati piatti abbinati ai friarielli locali.