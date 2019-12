Hub presenta il party: Throwback, il brand che promuove ricordi e immagini del passato entra nella night life

Prima tappa di un tour che toccherà Roma, Milano, Londra, Amsterdam e Miami.

Live del Dj internazionale Nicola Zucchi, Headliner dell’intero tour

Sabato 21 dicembre dalle ore 23:30 alle 05:00 HUB

Throwback, il brand fondato dal giovane imprenditore partenopeo Pasquale Vittorio D’Avino entra ufficialmente nel mondo del by night e sbarca sabato 21 dicembre dalle ore 23:30 alle 05:00 all’Hub di S.Antimo, in via Appia.

Il marchio che regala un tuffo nel passato dei migliori ricordi inaugura la sua parntership con l’Hub, spazio di tendenza della night life campana, attraverso la campagna “More than Fashion” che rende ufficiale il suo ingresso nel mondo della musica e del lifestyle.

Si parte da Napoli, città natale di Throwback, che sarà la prima tappa di un tour che porterà questo party innovativo, che fonde: moda, spettacolo, musica, nuove tendenze e sano intrattenimento, verso mete del calibro di Roma, Milano, Londra, Amsterdam e Miami.

A rendere ancora più unica ed emozionante la serata sarà la performance del dj internazionale Nicola Zucchi, reduce dai successi del Tomorrowland, dei party ad Ibiza e dal tour con l’imprenditore Gianluca Vacchi ed headliner dell’intero tour.

Mya e Joseph Romano in consolle e il vocalist Christian Key accompagneranno il dj di fama mondiale in una notte imperdibile.

Throwback, dalla provincia di Napoli a tetto del Mondo

«Throwback», il brand che regala un tuffo nel passato, ideato dal giovanissimo napoletano Pasquale Vittorio D’Avino, classe 1991.

Un marchio che promuove su immagini, ricordi, memories e nostalgia e l’evanescenza di tutti i ricordi

Da «Mamma ho perso l’aereo», film simbolo degli anni ’90, al racconto del «Flu Game», la mitica gara che il campione di basket Michael Jordan affontò nonostante la febbre alta. La storica frase detta da Steve Jobs, durante un consiglio di amministrazione, e il rapper Tupac, in auto a Las Vegas, poco prima di essere assassinato.

Sono queste alcune delle stampe iconiche che si trovano sulle t- shirt e le felpe di questo brand innovativo.

