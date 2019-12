CONCERTO PER LA PACE – NATALE 2019

SABATO 21 DICEMBRE ORE 19,30

CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI

SAN NICOLA LA STRADA

L’Accademia Musicale Yamaha di San Nicola la Strada e l’Accademia Città di Caserta dirette dalla professoressa Mena Santacroce organizzano il “Concerto per la Pace – Natale 2019”. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle ore 19,30 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli di San Nicola la Strada. Protagonisti saranno il coro e i solisti dell’Accademia.

L’evento vedrà la partecipazione del maestro Emilio Di Donato alla chitarra, mentre l’attore Pierluigi Tortora introdurrà con parti recitate i brani della prima parte del concerto, dedicati alla tradizione napoletana e casertana quali “Nascette lu Messia”, “Natale ‘nziem’ a te”, “Mo’ vene Natale”. La seconda parte del concerto, invece, sarà dedicata all’esecuzione di brani della tradizione classica natalizia. L’evento si avvale della collaborazione didattica della maestra Cristina Cafiero.

Queste le parole della professoressa Santacroce: «La mia intenzione è quella di portare avanti l’idea di un coro di bambini e ragazzi che dedichi parte della propria attività alla valorizzazione del repertorio del nostro territorio. Il repertorio tradizionale natalizio è bellissimo e affascina grandi e piccini ma non bisogna dimenticare le radici della nostra cultura musicale. I bambini e i ragazzi dell’Accademia con le loro voci lanceranno un chiaro messaggio, un grande desiderio di pace e di amore, un desiderio che è nell’animo di tutti, ma che spesso viene sopraffatto da una società sempre più distratta. Come diceva Mozart “quando cantano i bambini sono gli angeli a cantare” e quindi chi meglio dei bambini per cantare un inno alla pace e alla fratellanza».

Al concerto parteciperà il corpo di ballo della scuola di danza Ars Movendi diretta dalla maestra Rita Stabile, che eseguirà coreografie sui brani cantati, nonché il percussionista Luca De Simone.

Per info: sede San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193

sede Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824