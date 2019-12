Passeggiata di fine anno lungo le scale del Petraio

L’associazione culturale Econote, sabato 28 dicembre, propone una passeggiata lungo le scale del Petraio.

Un percorso di scale che dal Vomero arriva a Via dei Mille a Chiaia con circa 400 scalini e scorci tutti da fotografare. Paesaggi, architetture liberty, storia, teatro, si mescolano lungo questi scalini che hanno tanto da raccontare immersi in una magica calma. Una Napoli sospesa tra passato e presente, sorprendente per napoletani e turisti.

Appuntamento alle ore 10.30 – Partenza dal Vomero, dalla funicolare di Montesanto (Stazione Morghen), e percorso lungo le scalette del Petraio che arrivano fino al Corso Vittorio Emanuele.

Durante questa suggestiva passeggiata sarà possibile ammirare incredibili panorami su Napoli, la Casa di Scarpetta, le opere del maestro Riccardo Dalisi.

La passeggiata terminerà alle 12.30 in via dei Mille con un brindisi e una fetta di panettone da condividere per festeggiare.

Si raccomandano scarpe comode per godere al meglio questo percorso, uno degli itinerari ecosostenibili di Econote più ricchi di fascino.

Con gli itinerari di Econote, Associazione culturale, proviamo a riappropriarci della città di Napoli e conoscere alcuni dei suoi luoghi più suggestivi.

Sarà possibile prendere la funicolare per tornare al punto di partenza agevolmente.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino alla sera prima l’evento al 3936098130 o al 3398877884 o alla mail *protected email*

QUOTA di partecipazione: 5 euro. Evento attivato con un minimo 15 partecipanti, cancellato in caso di pioggia.