Jimmy Sax al Palapartenope

Wonder annuncia il live dell’artista francese

Venerdì 24 aprile 2020 al Palapartenope di Napoli

Jimmy Sax, il sassofonista più amato in Italia, sbarca a Napoli al Teatro Palapertenope, via Barbagallo 115 quartiere Fuorigrotta, per un concerto che si terrà venerdì 24 aprile.

Wonder Manage, il team che porterà a Napoli l’artista, è lieta di annunciare il concerto esclusivo del fenomeno francese che si esibirà in uno show unico, accompagnato dall’orchestra symphonica dance diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, in un repertorio che toccherà brani classici della tradizione dance ed elettronica.

“No Man No cry”, “Time”, e le cover di “Una Mattina”, “Godfather”, “Opus” e tanti temi epici insieme ad una serie di sorprese live di artisti che si uniranno a Jimmy aspettano il pubblico campano per uno show indimenticabile.

Biglietti in vendita online: https://www.go2.it/evento/jimmy_sax_e_symphonic_dance_orchestra/4344

Durante le feste di Natale i primi 500 biglietti costano 15€ invece che 25€.

Jimmy Sax: il sassofonista “incredibile”

Jimmy Sax, al secolo Jim Roland, oltre ad essere un incredibile sassofonista è anche un carismatico performer.

Un artista specializzato in vari generi che vanno dal freestyle all’ house passando epr il deep, il funk e l’electroche.

Jimmy vanta più di 1.000 spettacoli negli ultimi 4 anni: St Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, Nuova Delhi, Cancun sono solo alcune delle date in cui ha riscosso un notevole successo.

Una notorietà che conta sul web ben 200.000.000 milioni di visualizzazioni su Youtube.