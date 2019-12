NASCE A CASERTA DIOTIMA GALLERIA D’ARTE E TEATRO

CONFERENZA STAMPA

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019 – ORE 11

SALA GIUNTA COMUNE DI CASERTA

Sarà presentato in conferenza stampa lunedì 30 dicembre alle ore 11 nella Sala Giunta del Comune di Caserta il nuovo spazio polifunzionale Diotima, galleria d’arte e teatro.

Diotima sarà un luogo aperto a tutte le sperimentazioni e innovazioni artistico-culturali presenti sul territorio, un hub dei saperi ma anche un laboratorio aperto alla conoscenza del contemporaneo. La sede è in via Salvatore Quasimodo (zona Petrarelle). L’opening è per venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 18.

L’iniziativa congiunta è di Giovanni Gallo e Tina Abbate. Queste le loro parole: «Oggi l’Arte e la Cultura sono appiattite alle esigenze del mercato. Opporsi a questa tendenza è produrre passioni vive che contrastino il degrado delle relazioni umane. A partire da queste sintetiche considerazioni l’invito a partecipare all’inaugurazione dello “Spazio” e principalmente a collaborare in maniera attiva per rendere presente e viva questa iniziativa che vorremmo aperta a chi ha a cuore la Cultura come forte arma di cambiamento individuale e collettivo».