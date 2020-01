Dedicato a Lucio Dalla il secondo appuntamento della rassegna “Ritratti. Storie di musica, uomini e talenti” ideata e diretta da Ileana Bonadies

Continua sabato 4 gennaio, alle ore 20:30, presso il Teatro Don Peppe Diana di Portici (viale Tiziano 15), la rassegna “Ritratti. Storie di musica, uomini e talenti”, ideata e diretta da Ileana Bonadies e a cura delle associazioni BLab e Il Teatro cerca casa.

Dopo il primo evento dedicato a Tenco è la volta, ora, di Lucio Dalla così come omaggiato da Francesca Colapietro alla voce e Mariano Bellopede al piano in “Tu parlavi una lingua meravigliosa” per la regia di Carmine Borrino.

Suite musicale costruita intorno alle canzoni del cantautore bolognese, il concerto è concepito come un “regalo per Lucio”, in cui è lo stesso Dalla che parla al suo pubblico e lo fa attraverso i personaggi delle sue canzoni, inconsapevoli poeti di periferia, che attraversano la sua musica. Donne e uomini semplici e affascinanti, che quasi viene voglia di conoscere davvero, tanta e tale è la vitalità espressiva che li attraversa e attraversa chiunque senta cantare di loro.

Canzone dopo canzone, mentre una strofa si incontra con il ritornello di un’altra e viceversa, una storia d’amore prende corpo e la poesia di ciascun testo si sposa con le emozioni.

La rassegna – che gode del supporto di realtà locali che, pur abbracciando ambiti di interesse differenti, condividono l’obiettivo di sposare la Cultura e, legandola al Territorio, di trasformarla in una esperienza collettiva di crescita e partecipazione (Sud Ristorante dello chef stellato Marianna Vitale | Mondadori Point_Portici | Radio Amore Campania| Caffè Miglio_Torrefazione artigianale | Vitullo Ceramiche artistiche | Oleificio Punzo | la Tramontina_Caseificio dal 1952 | Lo scrigno di LuÀ | Italpesca) – continuerà il 23 febbraio con “Anch’io mi chiamo G. Recital di un fan di Giorgio Gaber” con Maurizio Murano e il 29 marzo con “Maestro sarà lei!” di Stefano Valanzuolo, con Enzo Salomone e, al pianoforte, Fiorenzo Pascalucci.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: 347 0963808 – 347 0473498 – *protected email*

Posto unico: 12 euro