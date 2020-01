Da dove nasce l’esigenza di scrivere questo libro?

La mia esigenza era duplice. In quanto autore, c’era l’esigenza di allontanarsi per una volta dal genere che ho già attraversato nei miei due precedenti romanzi, vale a dire il noir – che nella serie che ha come protagonista il commissario Profumo, aveva precise connotazioni anche di tipo temporale e territoriale – per avere la possibilità con questo nuovo romanzo di spaziare, sia dal punto di vista della trama che del contesto, in un altro genere che comunque è tra i miei preferiti. Poi c’era un’esigenza di carattere personale, dettata dall’aver vissuto, come tutti, con sgomento e apprensione il susseguirsi dei numerosi attentati terroristici che hanno sconvolto l’Europa, e a proposito dei quali, ma più ampiamente del fenomeno del terrorismo e dell’integralismo islamico in generale, volevo poter esprimere il mio modesto punto di vista.

In che modo ha deciso di affrontare lo scottante tema dell’integralismo islamico?

Ho deciso di farlo restando nell’ambito di un genere d’evasione. Il mio è un romanzo che non ha la pretesa di affrontare l’argomento in maniera esaustiva, ma semplicemente propone qualche spunto di riflessione e magari un punto di vista alternativo – più laico – pur conservando le caratteristiche proprie di ogni thriller, in cui azione, ritmo e colpi di scena sono gli elementi principali destinati ad appassionare il lettore.

Che letture e studi ha svolto per prepararsi? Come dicevo, non ho la pretesa di aver scritto un trattato, ma, certo, ho comunque dovuto svolgere un discreto lavoro, a monte della stesura di questo romanzo, per documentarmi meglio sull’argomento. Attraverso numerose ricerche in rete ho arricchito le conoscenze che in qualche modo già avevo del tema, anche grazie ad alcuni rapporti intessuti con membri della comunità islamica nel periodo in cui ho vissuto a Londra. Non da ultimo, mi ha ispirato anche la lettura di qualche romanzo, ed in particolare del “Cacciatore di aquiloni” di Hosseini, che mi ha offerto una visione diversa del mondo arabo, rispetto a quella tipicamente occidentale.

Come ha scelto i personaggi?

Il protagonista, si ispira parzialmente ad un personaggio minore di uno dei romanzi di Dan Brown. Chiaramente ho preso solo spunto da questo personaggio che poi ho ampiamente rielaborato, peraltro dandogli una connotazione prevalentemente positiva che non aveva. E’ un personaggio complesso, spinto dalla fede religiosa a commettere azioni eticamente sbagliate, il che lo porta a vivere un costante conflitto interiore. La coprotagonista, è una giovane donna, in cui ho raccolto le doti di sensibilità, ma anche di coraggio e determinazione, che riscontro quotidianamente nella generazione femminile di oggi. Sul fronte opposto, uno degli antagonisti è ispirato a un ragazzo che ho avuto modo di conoscere personalmente nel periodo in cui ho vissuto a Londra, mentre gli altri due antagonisti, i più violenti, li ho costruiti anche sulla scorta delle personalità di alcuni attentatori che ci è stato dato modo d’intravedere da giornali e telegiornali. Naturalmente, anche laddove mi sono ispirato a persone esistenti, si tratta di un’opera di fantasia e i personaggi sono inventati. Non c’è nulla di biografico nelle loro storie.