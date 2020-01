Faber – Secondo appuntamento del Vayu House Theater

Venerdì 10 gennaio, alle ore 21:30, si terrà il secondo appuntamento del Vayu House Theater con un omaggio ad un grande cantautore italiano, Fabrizio De Andrè. Andrà in scena “Faber” di Sharon Amato, con Valerio Lombardi, per la regia di Giuseppe Fiscariello.

Note di regia

Parliamo della musica di Faber, senza cantare,senza emulare piuttosto cercando di indagare il principio poetico che muoveva la sua creatività. “Faber, o come l’uomo lottò nel successo” è un viaggio composto da tappe mentali che scorrono tra ricordi, episodi di vita vissuta e della prigionia in Sardegna dal 1988 al 1990. E’ un’inedita genesi dietro ogni canzone. Vogliamo raccontare, per quanto ci è possibile, ciò che si percepisce della sensibilità di questo grande artista che ha segnato il panorama del cantautorato italiano. Abbiamo bisogno di parlare di Fabrizio De Andrè perché ci insegna l’arte della compassione nel senso etimologico del termine cum-pator, dunque non una compassione cristiana, piuttosto l’originale senso di Empatia, seme di qualsiasi forma di comunicazione costruttiva e positiva.