IL SUCCESSO DI AUTHENTICA STELLATA

È stato un debutto molto fortunato quello della nuova stagione di Authentica Stellata, fortemente voluta da Franco Pepe, il maestro pizzaiolo, che nel piccolo centro di Caiazzo, in provincia di Caserta, ha realizzato, Authentica, la più piccola pizzeria al mondo, con soli 8 posti, all’interno di Pepe In Grani. Un percorso esclusivo di degustazione che Pepe ha deciso di condividere con i più importanti e rappresentativi chef del panorama italiano e internazionale, per garantire al cliente un’esperienza unica, un viaggio sensoriale all’insegna dei sapori e del gusto, davvero singolare.

Ad aprire Authentica Stellata lo scorso novembre è stato Nino Di Costanzo chef 2 stelle Michelin del Ristorante Danì Maison di Ischia, poi è stata la volta del basco Josean Alia , 1 stella Michelin del Nerua a Bilbao e quindi è arrivato Gennaro Esposito 2 stelle Michelin della Torre del Saracino di Vico Equense a deliziare i palati più esigenti.

«Sono stati tre momenti indimenticabili – dice Franco Pepe – che mi hanno fatto comprendere ancora una volta quanto sia importante trattare le materie prime e trasformarle. I loro insegnamenti sono stati fondamentali e da questi scambi sono sempre scaturiti risultati fantastici. Fare queste serate a quattro mani a casa mia, è un’emozione unica e sarà un bagaglio di ricordi fantastici».

Si scaldano già i forni per i nuovi appuntamenti prossimi.

Il 14 gennaio sarà la volta di Peppe Guida, dell’ Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, 1 stella Michelin. Grande appassionato della cucina tradizionale, ha fatto della pasta secca il suo punto di partenza nella nuova fortunata stagione professionale che dal 2004, lo ha portato dritto nell’olimpo dei grandi chef italiani, grazie anche alla conquista nel 2007 della prima stella Michelin.

Il 22 gennaio Ciro Scamardella del Pipero di Roma, porterà il suo bagaglio di sapori e di emozioni, dove ogni piatto presenta un ricordo delle ricette classiche studiate in chiave più moderna e realizzate con tecniche contemporanee.

Il 28 gennaio arriverà a Caiazzo Luciano Villani, 1 stella Michelin, giovane talento della cucina partenopea, chef resident de La Locanda del Borgo all’interno del resort Aquapetra di Telese Terme.

Rosanna Marziale, sarà ad Authentica Stellata, il 5 febbraio. Chef del ristorante Le Colonne di Caserta, 1 stella Michelin, grande espressione della cucina campana, con la sua adorata mozzarella di bufala, che diventa nelle sue mani una vera e propria delizia gourmet.

Il 27 febbraio arriverà a Caiazzo Tomaz Kavcic del ristorante Gostilna Pri Lojzetu a Zemono, nella valle di Vipava in Slovenia, dove è considerato una vera e propria star.

Ricavata nell’ultimo ambiente a disposizione del palazzetto risalente al 1700 di vico San Giovanni Battista, la sala di Authentica Stellata ha a disposizione un tavolo per 8 persone, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un forno. Un posto dove ritornare alle origini, in cui è possibile ascoltare, meditare, creare. Dove è possibile formare, istruirsi e fare ricerca. Un luogo vissuto con intimità, in maniera esclusiva, per esaltare i sapori, per approfondire, per riconciliarsi, per dare spazio al rapporto umano.

Authentica Stellata è un progetto ideato e fortemente voluto da Franco Pepe, con l’obiettivo di far vivere e raccontare l’arte della pizza in maniera inedita ed esclusiva.

«Da quando è nata, nel dicembre 2017, Authentica ha catturato l’attenzione dei miei amici chef – afferma Franco Pepe – Nella sala, in pura creatività e divertimento, abbiamo trascorso indimenticabili serate con gli ospiti che hanno scelto di sposare il nostro progetto».

Sul sito ufficiale di Pepe in Grani (www.pepeingrani.it) e attraverso i canali social, sono rese note le modalità di prenotazione per riuscire ad assicurarsi un posto per una cena indimenticabile. In ogni serata sarà presente un’altra figura: un giornalista specializzato, che racconterà le emozioni di questa esperienza, da far rivivere attraverso immagini e parole. Gli eventi si svolgeranno esclusivamente nella sala Authentica, mentre la pizzeria rimarrà aperta al pubblico nell’intento di non stravolgere l’offerta e di non trasformare Pepe in Grani soltanto in una grande cucina stellata. L’idea è di dare vita ad un ciclo di serate uniche nel loro genere in una location molto speciale.

Ecco gli altri grandi nomi della cucina italiana ed internazionale che hanno accettato di partecipare ad Authentica Stellata e che saranno calendarizzati nei prossimi giorni:

– Don Alfonso Iaccarino

– Moreno Cedroni

– Chicco Cerea

– Antonino Cannavacciuolo

– Heinz Beck

– Pino Cuttaia

– Andrea Aprea

– Andrea Berton

– Peppe Iannotti

– Corrado Assenza

– Francesco Sposito

– Alessandro Gilmozzi

– Floriano Pellegrino & Isabella Potì

– Christoph Bob

– Salvatore Bianco

– Angelo Carannante

– Caterina Ceraudo

– Antonio Zaccardi

– Matteo Baronetto

– Domingo Schingaro & Andrea Ribaldone

– Cristoforo Trapani

– Nancy Silverton

– Paolo Barrale

– Domenico Candela

– Lino Scarallo

– Peppe Aversa