PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano domani il derby con la Fiamma Torrese

LUVO BARATTOLI ARZANO, DOMANI IL DERBY CON LA FIAMMA TORRESE

Riprendono le grandi emozioni per i sostenitori della Luvo Barattoli Arzano. Domani (sabato 11 gennaio) alle ore 18 la squadra di coach Nando Giacobelli scende in campo per disputare la prima della doppia casalinga che il calendario ha riservato per questo inizio 2020. Si comincia con una sfida che non è un match di routine ma una gara di cartello.

Al palaRea arriva la Fiamma Torrese per un derby da non perdere. Al di là del discorso tecnico e della qualità dei rispettivi roster, le sfide contro squadre della stessa provincia sono da preparare con la massima attenzione soprattutto dopo una lunga sosta (riposo e pausa natalizia) come spiega lo stesso tecnico della Luvo Barattoli Arzano: “Dopo il turno di riposo e la pausa natalizia torniamo in campo dopo quasi un mese e abbiamo tanta voglia di giocare. Sono state quattro settimane di lavoro intenso in cui abbiamo posto l’accento sulla tecnica individuale e provato a sistemare alcuni elementi del nostro sistema di gioco, anche attraverso degli ottimi test amichevoli. Le gare dopo la sosta natalizia sono sempre un punto interrogativo per tutti e, per giunta, noi riprendiamo il nostro cammino in campionato con un derby campano, una partita che ci vedrà di fronte ad una squadra esperta e di buonissimo livello. Questi avversari si affrontano entrando in campo con determinazione, con voglia di fare partita. La squadra sta lavorando bene, la qualità dell’impegno è di quelle importanti ma dovremmo essere bravi a farci trovare pronti quando l’arbitro fischierà la prima battuta e darà avvio ad una nuova battaglia di questo agguerrito campionato”.

Uno sguardo alla classifica che vede l’Arzano a due passo dalla zona playoff. La squadra di presidente Piscopo è a quota 17 con nove gare all’attivo, due in meno di Santa Teresa di Riva (10 gare) e degli eterni rivali dell’Altino 19 punti in 9 gare disputate.

La Fiamma Torrese invece è in nona posizione con 11 punti all’attivo, due in più della zona retrocessione.Sarà anche l’occasione per rivedere in campo due ex arzanesi: Dora Sollo ritornata in campo dopo l’ennesimo ritiro e Ketty Vinaccia reduce dalla recente maternità. Arbitri dell’incontro: Andrea Di Tullio e Marco De Orchi.

Sabato prossimo ancora in campo ad Arzano, alle ore 16.30 la Luvo Barattoli sfiderà il Modica, un altro appuntamento da non perdere.