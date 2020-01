LUVOBARATTOLI ARZANO, DOMANI LA GARA INTERNA CONTRO IL MODICA

Appuntamento alle ore 16.30 al palazzetto dello sport di Arzano

Coach Giacobelli: Dobbiamo essere noi a fare la partita

La Luvo Barattoli Arzano pronta a scendere in campo contro le siciliane della Pro Volley Team Modica alla ricerca della prima vittoria del 2020.

L’imperativo della settimana della squadra di coach Giacobelli è stato quello di chiarire il corto-circuito vissuto sabato sera nel derby casalingo con la Fiamma Torrese e ripartire con il piede giusto a scalare la classifica del campionato di serie B1 femminile.

La sfida è in programma domani (sabato 18 gennaio 2020) al PalaRea alle ore 16.30 e sarà diretta dalla coppia costituita da Pasquale De Simone e Gaetano Morena.

“Modica è un avversario molto ostico, anche perché arriva ad Arzano bisognoso di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa”. Spiega il coach Nando Giacobelli che prosegue: “Il capitano Fabiola Ferro è il loro punto di riferimento, ma anche Patti, che conosciamo già da anni per averci giocato contro più volte, è una giocatrice da tenere assolutamente d’occhio. Modica dispone poi di diverse giovani valide, tra cui spicca l’opposta Liguori: non dobbiamo sottovalutare nessuno. Queste gare nascondono tante insidie, ma dopo la sconfitta nel derby contro la Fiamma Torrese di sabato scorso noi sappiamo di dover scendere in campo con un piglio diverso e con grande voglia di fare partita. Il campionato sta arrivando al giro di boa, per ora ci troviamo in un mucchio di centro classifica con tante squadre. Ogni settimana, coi risultati che arrivano da tutti i campi, i posizionamenti possono stravolgersi di continuo. Noi dobbiamo essere bravi a pensare ad una gara per volta, iniziando da sabato, a metterci alle spalle la brutta prestazione di sabato scorso e a ripartire di slancio sfruttando magari anche il fattore campo”.

Del Modica, diretto in panchina dall’esperto Corrado Scavino, non resta tanto da scoprire. Le ragazze della provincia di Ragusa hanno fatto davvero poco in questa stagione e sono candidate a giocarsi la permanenza in questa categoria fino all’ultimo. A patto ovviamente di non perdere definitivamente i contatti con le squadre immediatamente precedenti in classifica, ecco perché la Luvo Barattoli Arzano deve tenere alta la guardia anche in questa occasione. La squadra, reduce dallo scivolone interno contro Isernia ha sostenuto una settimana intensa di lavoro proprio in vista della trasferta in casa della Luvo Barattoli.

La classifica dell’Arzano ha ovviamente risentito dello stop nel derby e se poco è cambiato sotto il profilo della posizione (quinto posto) si è invece dilatata la forbice dei punti che la dividono dalla zona playoff.

