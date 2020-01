Benessere Giovani: appuntamento il 24 gennaio al Centro Polifunzionale di Piano di Sorrento

“Antichi mestieri e nuove tecniche di comunicazione” firmato dall’Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio” è stato il primo ciclo di incontri realizzato in concerto col Comune di Piano di Sorrento presso l’avveniristico Centro Polifunzionale sito in via Cavottole. Gli incontri si sono suddivisi in 16 appuntamenti tenutisi da ottobre a dicembre e che hanno coinvolto giovani del territorio di età compresa dai 16 ai 35 anni. La docenza è stata affidata alla maestra ceramista Venere Fienga. A contribuire attivamente alla riuscita del percorso anche il coordinatore del progetto Francesco Stanislao D’Auria e il supporto Rup costituito da Paola Cuccurullo, Marianna Addolorato e Barbara Cascone.

L’evento ha goduto inoltre del supporto ai vertici del Comune di Piano di Sorrento, del primo cittadino Vincenzo Iaccarino, l’assessore alle Politiche Giovanili, Rossella Russo e il funzionario Luigi Maresca.

Il 24 gennaio alle ore 12,00 presso il Centro Polifunzionale di Piano di Sorrento si terrà la cerimonia conclusiva del primo ciclo del programma BENESSERE GIOVANI, finanziato dalla Regione Campania e che ha come obiettivo quello di dare ai giovani del territorio la possibilità di avvicinarsi, gratuitamente, a realtà lavorative e imprenditoriali di diverso tipo.

L’invito alla cerimonia è firmato dal primo cittadino Vincenzo Iaccarino, dall’assessore alle Politiche Giovanili, Rossella Russo, dal funzionario responsabile Luigi Maresca e dal presidente dell’associazione Pasquale Davide. Nel corso dell’evento verranno illustrati i progetti in programma per tutto il 2020, con possibilità di effettuare le iscrizioni ai diversi corsi. Tutte le info sono reperibili sul sito del Comune di Piano di Sorrento.