Concerto Hermanos al Sancarluccio

Ritornano a Napoli, il 20 febbraio al Teatro Sancarluccio, gli Hermanos A Virtuoso Guitar Trio. I carismatici e talentuosi, Max Puglia, Nico di Battista e Francesco Cavaliere, imbracceranno nuovamente le chitarre acustiche nel piccolo teatro sito a San Pasquale a Chiaia 44, per un pubblico di massimo 90 persone.

Il trio di eccellenti chitarristi, in ascesa verso i Festival più importanti del Paese, scelgono questa volta un teatro: “Quest’anno scegliamo di suonare nella nostra città a Teatro per motivi ben specifici – ci spiega Max Puglia – L’assenza di JazzClub e la presenza del “posto a sedere”. La mancanza di luoghi deputati alla arte dei suoni svilisce la musica stessa e l’artista che la produce. Spesso si fa il compromesso con rumori poco interagenti ed un’acustica poco adeguata. Sono 7 anni che facciamo concerti in club, piazze e teatri e troviamo questi ultimi più congeniali. In sala, la poltrona ti induce a seguire il concerto, in assenza di rumori molesti quali posate, bicchieri, risate fuori luogo e chiacchiericcio in sottofondo. Il teatro è empatico. Lo spettatore, se si diverte, applaude ed esce soddisfatto. Pagare un biglietto per vedere ed ascoltare un musicista è il vero sintomo della salute dell’arte.”

Per assistere al concerto del virtuoso trio, la cui musica omaggia il leggendario trio De Lucia-McLaughlin-Dimeola, è possibile prenotare il biglietto (il cui costo è 15 euro comprensivo del dvd #BagnoliSpot) al numero 0814104467. sensuale