Libro e degustazione “La pizza è pizza” a Roma, ne l’antica pizzeria da Michele Flaminio

Dalla storia della pizza a l’Antica Pizzeria da Michele in the world: il racconto, nel libro-intervista ad Alessandro Condurro a firma Davide Ippolito, continua il suo viaggio con una nuova presentazione, stavolta a Roma. Martedì 28 gennaio alle 18:30, l’Antica pizzeria da Michele Flaminio, in via Flaminia 82 a Roma, ospiterà il dialogo tra l’autore Davide Ippolito e Alessandro Condurro, AD de l’antica pizzeria da Michele in the world, moderato dal giornalista Luciano Pignataro.

Dopo la prima presentazione di Verona, il libro “La pizza è pizza – Quattro chiacchiere con AlessandroCondurro” continua a raccontare una storia lunga centocinquant’anni che ha ancora molto da dire, in termini di brand ed espansione verso il mondo.

“Da L’antica pizzeria da Michele alla MITW sono tanti gli aneddoti da raccontare – spiega Alessandro Condurro, AD con Daniela Condurro de L’Antica pizzeria da Michele in the world -. Imprenditoria e lavoro artigianale possono andare di pari passo: è l’obiettivo che ci poniamo ad ogni nuova apertura. È difficile, ma ci piace assai! Compresa la casa madre, unica sede a Napoli in via Sersale a Forcella, siamo a quattordici pizzerie nel mondo: tre in Giappone, a Tokyo, Fukuoka e Yokohama, Londra, Dubai, Los Angeles, Barcellona, due a Roma, Bologna, Milano, Firenze e Verona. Prevediamo diverse aperture nel 2020”.

Il libro, edito da Book4Business, La Pizza è Pizza – Il segreto che ha reso “L’Antica Pizzeria da Michele” un brand riconosciuto in tutto il mondo, è a firma di Davide Ippolito, CEO di Zwan e noto consulente di aziende e organizzazioni italiane, specializzato in Reputation Marketing.

“Il libro è nato per raccontare una storia attuale di successo, che trova però le sue basi nelle radici forti di una tradizione ultrasecolare”, così spiega l’autore, Davide Ippolito, “e ho scelto di farlo per divulgare un case study che mette in risalto l’impatto vincente della reputazione sulla costruzione di un brand. Per farlo, ho deciso di dar voce alla famiglia Condurro e, in particolare, ad Alessandro Condurro, protagonista della trasformazione in brand globale della più popolare e semplice delle ricette”.

La Pizza è Pizza è un libro-intervista, impostato come quattro chiacchiere con Alessandro Condurro. Il botta e risposta è però introdotto da un breve percorso storico sull’alimento pizza in generale e, soprattutto, sulle diverse generazioni della famiglia Condurro che hanno contribuito a costruire l’innegabile storia di successo.

Il libro “La pizza è pizza” è acquistabile su Amazon.it.