Paola Fiorentino il brindisi che porta fortuna!

Rituale propiziatorio per la regina del Sabrage, campana, dinamica, poliedrica. L’imprenditrice nell’ospitalità di lusso a Positano, è la più famosa d’Italia e richiesta in tutto il Mondo. Ricopre vari ruoli, tutti con prestigio: chef, pittrice, sommelier, esperta di formaggi, wedding planner, dama della pace, campionessa di ballo. Una persona positiva e versatile che crede nell’Unione per il Bene e si adopera per i più bisognosi

Armando Giuseppe Mandile

“Se volete che il brindisi vi porti fortuna, ricordate che la bottiglia di Champagne non va stappata, ma decapitata con un colpo di sciabola!” A consigliarlo è un personaggio d’eccezione: Paola Fiorentino, la Maestra di sciabola a Reims più brava e famosa d’Italia nel Mondo. Poliedrica imprenditrice nell’ospitalità di lusso a Positano: sue le meravigliose maison de charme Villa Fiorentino e la settecentesca Villa dei Fisici che gestisce personalmente, in quanti avvocato, dal punto di vista legale, mete dei potenti della Terra, di alti politici americani, asiatici e arabi, di tanti imprenditori di successo in campo mondiale, dei calciatori più famosi, delle star più pagate al mondo che lì trovano assoluta privacy, delle più seguite blogger del Pianeta. Apprezzata chef, nota artista, eccellente sommelier a Bordeaux e AIS, esperta di formaggi, wedding planner, dama di carità e guardiana della pace, campionessa di ballo.

Dagli schermi televisivi al recente charity day con gran gala nella rassegna itinerante di successo “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata dalla giornalista Teresa Lucianelli, con la quale è particolarmente impegnata a favore dell’infanzia abbandonata, degli emarginati, di coloro che non hanno voce; in Penisola sorrentina e in prestigiose località nazionali, con lo chef da location pluristellate Valerio Giuseppe Mandile – al quale l’unisce una datata e solida amicizia – in eventi di alta qualità e grande spessore, nei ritrovi migliori dove il cibo è un’arte, in numerose manifestazioni e giornate dedicate al Bene. Al concerto del tenore Giuseppe Gambi nella principesca basilica napoletana di San Francesco di Paola; a Capri nelle migliori location e ville, insieme al master sommelier Gabriele Massa. A La Palette, Villa Verde, all’Anima e Core, con i protagonisti di Capri Hollywood, Pascal Vicedomini, Alessandra Moschillo, Franco Nero, Robert Davi, Amedeo Sebastiano Somma, Valentina Stella. Ancora, con Gianluigi Lembo e tanti personaggi del cinema, della moda, dell’imprenditoria e del bel vivere. Nei migliori locali, nei ristoranti di grido e nella celeberrima Piazzetta dove nulla accade per caso.

In questo periodo, i suoi impegni la vedono presente nell’isola Azzurra, frequentatissima in ogni stagione dell’anno, e a Nord nelle più richieste località del turismo invernale, nelle stazioni sciistiche di Cortina e Courmayuer, per brindisi milionari in feste ambitissime. E ovviamente nei più esclusivi happening della “sua” Costiera amalfitana e della vicina Penisola sorrentina, tra un viaggio e l’altro in Francia e negli Stati Uniti.

Volto televisivo noto di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, star di Hell’s Kitchen, ospite nei più quotati salotti televisivi, richiestissima dagli sceicchi arabi e dai sultani, dai calciatori più famosi come dai massimi vertici istituzionali degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.

Tributi del pubblico a La Baita del Re Resort di Ottaviano, a conclusione del gran gala nella giornata benefica di #InsiemeperilTerritorio, nella serie di eventi solidali ideati e promossi pure da Teresa Lucianelli, i cui proventi hanno garantito doni e vestiario a tanti bambini senza fissa dimora, accuditi nel Progetto AbitiAmo, del Centro Layla e ai piccoli terremotati d’Albania, tutti seguiti dagli instancabili volontari della napoletana Parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata da padre Massimo Ghezzi. Nel rispetto di quella religiosità autentica e operativa professata da Papa Francesco.

Laureata in Legge, specializzata in Relazioni internazionali all’Università di Milano e in Marketing del Food, ha lavorato tra i tanti anche con gli chef stellati Marchesi, Cerea, Ducas, Scabin, Vissani, Lignac, Cracco, Esposito.

Molte le sue competenze, come quella di sommelier Maison du Vin a Bordeaux e AIS, maestra formaggi ONAF. È Apprezzata pittrice, specializzata nel filone dell’arte terapeutica che allevia le tensioni e rasserena, dedicata prioritariamente all’infanzia e ai sofferenti. Estro creativo che ha ereditato dalla famosa mamma Helene Passerotti, fondatrice dell’esclusiva Moda Positano dipinta a mano, e sorella del noto pittore Domenico Fiorentino.

Testimonial delle eccellenze campane, la bella e determinata Paola esercita con impeccabile competenza una serie di attività. In calendario, varie destinazioni a Nord ed estere dove porterà una valida testimonianza della sua amatissima Campania e la sua infallibile sciabola.

Sempre maggiore la richiesta dei suoi Sabrage In Italia: per eventi pubblici e privati: tanti fans della Dea Fortuna sperano di aggiudicarsi la buona sorte grazie all’ultrasecolare rituale propiziatorio, che avrebbe a detta di molti positivi effetti sulla vita di chi ne è destinatario. Con esso, Paola sciabola le bottiglie di champagne – pregiate, rare, antiche, o comunque spumanti di alta qualità – versando da bere in uniforme, mantello e cappello del Settecento.

Ambasciatrice di pace di Lourdes, Assisi e Malta, al grido di “Santé! Bonheur! Champagne!” augura il meglio della vita al suo pubblico entusiasta. Sono in tantissimi a crederci e sostengono convinti che funzioni davvero, tanto che ad ogni evento fanno di tutto per assicurarsi il suo beneaugurante brindisi, prenotando con largo anticipo l’intervento spettacolare e fortunato della regina del Sabrage de luxe. Molto più di una semplice chiccheria!