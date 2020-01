PARTENARIATO STRATEGICO PER INNOVARE LE POLITICHE GIOVANILI

Centinaia di giovani in campo per promuovere l’intercultura in Europa.

I risultati in un meeting in Portogallo.

Dal 20 al 24 GENNAIO 2020, quattro organizzazioni europee che operano nel campo della gioventù provenienti da Italia, Spagna, Portogallo e Slovenia si sono incontrate presso “Casa Da Juventude” ad Amarante, Portogallo, dopo aver implementato nei propri centri giovanili attività volte a promuovere l’intercultura, per lavorare ad un’Europa più inclusiva e aperta alle diversità culturali, partendo dall’impegno nelle comunità locali che la compongono.

Negli scorsi mesi le quattro organizzazioni hanno testato 40 attività interculturali, coinvolgendo più di 200 giovani provenienti da 26 diversi paesi, inclusi coloro che hanno minori opportunità (migranti, richiedenti asilo e giovani con diversi background culturali). Queste attività pilota contribuiranno all’elaborazione di linee guida per la transizione dei diversi centri giovanili in Europa in centri propriamente interculturali.

Questo è stato il terzo incontro internazionale promosso dal progetto “From Youth Centers to Intercultural Centers” (FYCIC), coordinato da Cantiere Giovani e cofinanziato dal programma Erasmus Plus dell’Unione europea tramite l’Agenzia Nazionale per i Giovani. Il progetto biennale intende condurre una ricerca su metodi e strategie innovative per trasformare i centri giovanili in centri interculturali.

Nella crescente composizione multiculturale dell’Europa, negli ultimi anni si inserisce in modo problematico la questione dell’afflusso di migliaia di richiedenti asilo. Gli interventi dei centri giovanili risultano quindi non più sufficienti a rispondere a comunità locali in cui sempre più i giovani autoctoni convivono con coetanei immigrati. Questa situazione, che sempre di più caratterizza e caratterizzerà le comunità locali nella UE, richiede l’evoluzione dei classici “centri di aggregazione giovanile” verso l’interculturalità.

Il progetto FYCIC intende perciò proporre un’innovazione di metodo e di pratiche, che possa curvare in senso interculturale le diverse attività dei Centri Giovanili. Per raggiungere questo obiettivo ha creato un partenariato strategico tra quattro organizzazioni: Cantiere Giovani (Italia), Sarean Kultur Elkartea (Spagna), Aventura Marao Clube (Portogallo) e Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia), con esperienza in gestione di centri giovanili interculturali. Il partenariato elaborerà un “toolkit” (manuale) per operatori giovanili, con materiale educativo nell’ambito delle seguenti attività: giochi ed attività sportive, eventi culturali, laboratori ludico aggregativi e volontariato locale, soggetto a test di verifica sul campo e momenti di rielaborazione e confronto tra i partner durante gli incontri internazionali presso le sedi degli enti coinvolti.

Il toolkit sarà pubblicato in inglese e tradotto nelle lingue dei partner (italiano, portoghese, spagnolo e sloveno) e reso disponibile on-line gratuitamente sul sito del progetto. A conclusione dello stesso, saranno organizzati quattro eventi pubblici (uno in ogni paese partner) che coinvolgeranno 120 rappresentanti di organizzazioni giovanili e pubbliche amministrazioni, gettando il seme per la costruzione di una Rete Europea dei Centri Giovanili Interculturali.

Per maggiori informazioni : http://fycic.eu | Pagina Facebook: @fycic

