Ad occhi chiusi – Intervista Andrea Fiorillo

Al Teatro TRAM di Napoli giovedì 6 febbraio debutterà “Ad occhi chiusi”, scritto e diretto da Luca Pizzurro e che vede protagonista Andrea Fiorillo. Un monologo, in scena fino a domenica 9 febbraio, denso di suspense che racconta una verità terribile ed affronta un tema sempre più attuale e scottante.

Andrea Fiorillo si è formato presso il Teatro Sancarluccio di Napoli dove, sotto la direzione artistica di Bianca Mastrominico e Pina Cipriani, ha studiato dal 1994 al 1999, per poi entrare in compagnia come attore professionista. Ha lavorato con Julia Varley dell’Odin Teatret presso il Teatro Mercadante di Napoli, ha preso parte alla Mobile Academy a Berlino, sotto la direzione di Chen Shi Zheng, Qian Yi e Jossi Wieler, ed ha studiato Commedia Dell’Arte con Ferruccio Soleri.

Premiato nel 2003 come attore emergente ha lavorato in teatro tra gli altri con Bianca Mastrominico, Franco Zaccaro, Manuele Morgese, Ugo Gregoretti, Nadia Baldi e Luca Pizzurro. Ha prestato più volte il suo volto al cinema ed alla televisione accanto a registi come i fratelli Taviani e Maurizio Scaparro. Recita spesso in lingua inglese e si divide tra Napoli, Roma e Madrid, dove ha in serbo progetti futuri.

Per il debutto di “Ad occhi chiusi”, Il Mezzogiorno ha intervistato il protagonista Andrea Fiorillo.

Quando Luca Pizzurro ti ha proposto di lavorare “Ad occhi chiusi”, hai detto subito di si? Qual è stata la tua prima reazione?

Subito, letteralmente ad occhi chiusi, per due motivi, per il piacere che avevo sei lavorare ancora con lui, e per la fiducia che ho della sua scrittura!!! Poi, dopo aver letto il testo, la mia convinzione si è rafforzata ancora di più.

Avete già lavorato insieme?

Nel 2017 abbiamo portato in scena una trasposizione libera di Una Giornata particolare di Scola, e quella è stata la mia volta che mi sono affidato… un attore, quando ha la fortuna di trovare un regista a cui potersi affidare, è come essere a casa.

Con Luca si lavora sodo, ma è una continua ricerca insieme, che rende il percorso una continua crescita

Come avete lavorato per la costruzione del personaggio?

Cercando di ascoltarlo. Bruno, il protagonista di Ad Occhi Chiusi è molto diverso da me, ma con un lavoro basata sui silenzi, sui respiri, sulle parole dette e sulle tante non dette, abbiamo provato a renderlo vivo in me. Sarete poi voi a dire se il risultato è quello sperato



Tre aggettivi per descrivere lo spettacolo

Intimo, Spiazzante, Accogliente ma respingente

Che tipo di reazione ti aspetti al pubblico?

Una partecipazione totale… Se riuscirò a fare di Bruno un personaggio gradevole sarà una gran vittoria

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Tanto altro lavoro con Luca, un nuovo progetto per questa estate e poi una esperienza teatrale spagnola!!!!

Date e orari

da giovedì 6 a domenica 9 febbraio 20120

giovedì e venerdì: ore 21.00 – sabato: ore 19.00 – domenica: ore 18.00

Prezzi

intero: € 12,00 | under 26 e Web: € 10,00