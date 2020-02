L’amore nell’era del web

Seduti allo stesso tavolo, soggetti diversi, rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali provenienti da realtà e culture diverse, in collaborazione per una consapevolezza ambientale più concreta e condivisa.

E’ l’obiettivo dell’incontro previsto per venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 10.00, che si terrà nell’aula magna dell’Istituto Superiore Don Milani di Gragnano (Na). (altro…)