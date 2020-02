LA SFIDA DEL DIGITALE: STRUMENTI E OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020 – ORE 15

SEDE ORDINE COMMERCIALISTI

VIA GALILEI, 2 – CASERTA

È in programma per martedì 4 febbraio alle ore 15, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta (via Galilei 2), l’incontro sul tema: “La sfida digitale strumenti e opportunità per le imprese”. L’iniziativa è organizzata dall’Ordine in collaborazione con la Camera di Commercio di Caserta.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine Luigi Fabozzi, gli interventi di Ciretta Napoletano responsabile servizi alle imprese della Camera di Commercio di Caserta e Martina D’Onofrio per Infocamere.

Si parlerà, in particolare, dei servizi digitali dell’Ente camerale: Dispositivi di firma digitale, cassetto digitale, libri digitali, fatturazione elettronica.