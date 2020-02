Trasporti: “da pendolaria operazione verità sul disastro campano”

“Faccio i miei più fervidi complimenti ai responsabili del disastro trasporti in Campania per aver ridotto del 43 per cento il numero dei pendolari, cioè di chi si affida al trasporto pubblico locale, immettendo in circolazione, sulle nostre già caotiche strade oltre 100 mila vetture private in più con buona pace per la salubrità di un ambiente già ampiamente compromesso. Davvero bravi!”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando i dati Pendolaria 2019 di Legambiente diffusi oggi.

“Un dato tuttavia manca all’appello: il numero dei pendolari costretti a viaggiare a piedi sui binari della Circumvesuviana”, ironizza l’esponente di Forza Italia. “Ma neanche su questo, come sul resto, ci aspettiamo il mea culpa di chi di dovere”, conclude Cesaro.