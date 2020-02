Chef in pizzeria, dai Fr.lli Salvo alla Riviera, terzo appuntamento con la cucina di Giuseppe Iannotti e l’arte di Caterina Romano

Save the date – Mercoledì 5 Febbraio, alle ore 20.30, alla Pizzeria dei F.lli Salvo alla Riviera, in via Riviera di Chiaia n. 271, per il ciclo Chef in Pizzeria, arriva Giuseppe Iannotti del Ristorante Kresios. Premio Innovazione in Cucina, già premio Miglior giovane Chef e Miglior Pane in tavola e soprattutto stella Michelin, Iannotti sarà l’ospite d’onore del terzo, attesissimo appuntamento della kermesse di contaminazione culinaria dei F.lli Francesco&Salvatore Salvo. Giuseppe porterà con sé il gusto del viaggio, attitudine che lo contraddistingue da sempre e, soprattutto, l’amore per la creatività. Ma anche la possibilità di ricalcare il famosissimo insegnamento di Ford: c’è vero progresso, parafrasando la celebre frase, solo quando i vantaggi di un nuovo modo di concepire il connubio pizza&chef, sono per tutti. Insomma, la rassegna ideata dai Salvo punta proprio ad andare controcorrente, restituendo alla pizza la sua vocazione democratica e appunto, per tutti. Ciò premesso, i padroni di casa, promettono un’altra serata da non perdere, così come è stato per le precedenti, sold out già con molti giorni di anticipo . Ma non è tutto: per l’occasione la sede di Riviera di Chiaia inaugurerà un altro connubio, quello con l’arte, ospitando nelle sue sale, la prima di una serie di mostre temporanee, dando da un lato agli artisti talentuosi ma meno conosciuti di farsi apprezzare dal pubblico dei Salvo e dall’altro, alla clientela la possibilità di poter viver l’esperienza “pizza” in modo completamente nuovo, circondati non solo dal gusto ma anche dall’arte. Prima artista ospite, la pugliese Caterina Romano, che sperimenta diversi materiali, dagli oli alle malte, dallo smalto agli acrilici e all’uso di carta e stoffe, approfondendo la sua esplorazione antropologica ed ecco quindi che i visi di uomini, donne, bambini, vecchi prendono vita attraverso uno sguardo poetico, profondo e mai retorico. Le persone e la sperimentazione, insomma, concetti che i Fr.lli Salvo hanno negli anni ben saputo enfatizzare.

Chef in pizzeria ritorna, dunque, con una serata che si preannuncia più che mai ricca di sorprese per chi è curioso e ama nuove combinazioni di gusto. Perché certi sapori nascono davvero così, a quattro mani, in una serata che già solo per prestigio gastronomico è di quelle da non perdere, a cui si aggiunge la straordinaria accoglienza di Francesco&Salvatore, capaci di far sentire più che mai a casa i propri clienti. Una casa con un tocco d’arte.

