PALLAVOLO LUVO BARATTOLI ARZANO IN TRASFERTA A SANTA TERESA DIRIVA

Con una lunghissima trasferta a Santa Teresa di Riva comincia il girone di ritorno della Luvo Barattoli Arzano. Il calendario mette subito nuovamente alla prova la squadra di Nando Giacobelli che aveva chiuso il girone di andata con un ruzzolone in casa dell’Orsogna. Una gara sfortunata, analizzata nei dettagli da squadra e staff tecnico che si vuole regalare un girone di ritorno ricco di soddisfazioni.

Coach Giacobelli presenta il match: “Ci rituffiamo in clima campionato con spirito positivo e voglia di far bene. Riprendere contro un avversario ostico e in grande forma, reduce da sei vittorie di fila, può rappresentare solo uno stimolo a fare il massimo. All’andata fu una gara molto tesa, condita dai tanti errori tipici della prima parte di stagione. Santa Teresa è una squadra di assoluto livello, quadrata e che in casa si esalta grazie anche al sostegno del proprio pubblico. Dobbiamo scendere in campo con voglia di andarci a conquistare ogni punto, di lottare in tutti i momenti della gara. Non abbiamo nulla da perdere, conta fare una bella prestazione tecnica e caratteriale”.

Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra di una delle località che nel corso della militanza arzanese nella cadetteria d’eccellenza è stata avversaria ricorrente e leale. All’andata la gara andò a corrente alternata e fu risolta dalla Luvo Barattoli con un 15-11 che consentì di cominciare la stagione nel migliore dei modi, era il 19 ottobre.

Si gioca sabato 8 febbraio alle ore 16 alla palestra comunale Bucalo in via Padre Giampiero a Santa Teresa di Riva. Tutta al femminile anche la coppia arbitrale dell’incontro: Annalisa Martorino e Federica Grasso.

Dopo il passo falso alla prima giornata, la condotta del Santa Teresa di Riva è stata più costante di quella arzanese. Nelle restanti 11 gare, le siciliane hanno raccolto 24 punti che consente di essere in zona playoff insieme all’Altino al terzo posto della classifica. Più giù la Luvo Barattoli Arzano che attualmente occupa il sesto posto con 20 punti.