La moda sostenibile arriva nei grandi eventi

Non possiamo più permetterci una produzione non attenta all’ambiente. Soprattutto nel campo della moda. La produzione dei capi di abbigliamento è troppo spesso non sostenibile ed ha un impatto troppo alto sull’ambiente. Per questo Let’s do It! Italy ha deciso di sostenere la FashionAbleArtEco. Dopo l’appuntamento dello scorso settembre in occasione della Milano Fashion Week dello scorso settembre l’appuntamento sarà replicato in due eventi in questo mese di febbraio.

In primo evento avrà luogo in occasione del Carnevale di Venezia. Appuntamento sabato 15 febbraio alle 15 a Campo Margherita. Venti modelle, provenienti da diversi Paesi, si adopereranno in una azione di pulizia. A seguire la sfilata di alcuni capi di abbigliamento green, realizzati a basso impatto ambientale e con materiale da riciclo, con un incontro su moda e sostenibilità a Palazzo Zenobio.

Il secondo evento è organizzato da VITAru вИтаРу. Volontari Italia Russa, Вместе италия по русски e Adda International con il patrocinio del Comune di Milano – Unità Moda, Design e Creatività in occasione di uno dei più grandi eventi di moda a livello internazionale, la Milano Fashion Week – fall winter. Appuntamento sabato 22 febbraio alle 15 in piazza Duomo. Anche qui venti modelle si prodigheranno in un clean up prima di mostrare alcuni capi di abbigliamento green. A seguire un confronto su moda e sostenibilità a Palazzo dei Giureconsulti, sito in Piazza dei Mercanti 2.

«Siamo lieti che il concetto di sostenibilità e di cura dell’ambiente che abbiamo portato assieme a VITAru alla Milano Fashion Week di settembre abbia fatto proseliti. Il mondo appartiene a tutti ed è giusto che anche il settore della moda inizi ad impegnarsi per tutelarlo. Il messaggio che lancia la FashionableArtShow è importante per sensibilizzare una fascia di cittadini che possono essere lontani dal mondo della sostenibilità ambientale». A dirlo il presidente di Let’s Do It! Italy, Vincenzo Capasso, che prenderà parte all’evento di Milano.