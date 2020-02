Trasporti – Pics Benevento, completato l’Iter

da redazione

13 Febbraio 2020

Intesa con RFI per la nuova stazione e i passaggi a livello

Sono stati firmati questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, l’Accordo di programma Integrato Città Sostenibile (PICS) per il Comune di Benevento e il Protocollo d’Intesa con Comune di Benevento e RFI per riqualificazione della stazione ferroviaria di Benevento e la soppressione di passaggi a livello in ambito urbano.

Si completa così per l’Autorità urbana di Benevento l’iter procedurale previsto per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile (PICS) promossi dalla Giunta Regionale della Campania e perfezionati dall’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio.

A seguito dell’approvazione del Programma Integrato Città Sostenibile – P.I.C.S. della Autorità urbana di Benevento ai sensi di quanto previsto dal POR FESR Campania 2014/2020 e dalle “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” di cui alla DGR 314 del 31 maggio 2017, sancita con la Cabina di Regia, del 16/12/2019, l’Autorità Urbana ha firmato l’Accordo di Programma. Tale Accordo perfeziona e potenzia la strategia di rigenerazione urbana attraverso l’efficace utilizzo delle risorse europee. Il Programma cittadino prevede, complessivamente, un importo pari a € 15.730.738,32 a valere su risorse finanziarie del PO FESR Campania 2014-2020 (Asse 10). Nell’ambito del Programma PICS l’Autorità Urbana di Benevento, nelle sue funzioni di Organismo Intermedio ha selezionato le operazioni coerenti con i drivers di sviluppo dell’Asse 10 e con le linee strategiche individuate nel DOS, muovendosi nell’ambito delle azioni possibili ed applicando criteri di forte integrazione in grado di massimizzare l’efficacia del Programma complessivo. In particolare, attraverso il Programma PICS la Città di Benevento ambisce a raggiungere il ruolo di Città ri-innovata sotto il profilo dei servizi alla cultura ed al turismo, alla persona ed alla collettività. Una visione che si struttura e consolida intorno alle tre componenti fondamentali territorio, cittadini, risorse, disegnando un “progetto di Città” in cui si coniugano le istanze della tradizione con quelle di una visione prospettica orientata alla salvaguardia dell’ambiente urbano e non, alle nuove filiere della ricerca e dell’innovazione, alla creazione di valore aggiunto territoriale per la rigenerazione delle funzioni produttive, commerciali e culturali della Città. Le operazioni inserite nel PICS sono strettamente correlate alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la valorizzazione dell’Arco di Traiano e dell’Hortus Conclusus e i Percorsi della Storia per renderle fruibili e riconoscibili percorsi tematici. Ulteriori interventi sono volti al recupero e la riqualificazione di Palazzo De Simone, del Pattinodromo e della Villa comunale. Il progetto Casa di Jonas prevede la creazione di una struttura residenziale a ciclo diurno extra ospedaliera con la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina. Sono previsti infine, alcuni interventi per la riqualificazione del sistema di impianto della pubblica illuminazione e la riqualificazione energetica e messa in sicurezza impiantistica di immobili comunali destinati ad attività di socializzazione nella prima infanzia.