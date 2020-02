“CARNEVALANDO 2020 – A SPASSO NEL TEMPO”: SFILATA DI CARRI, CONCERTI E PERCORSI ENOGASTRONOMICI A PIANA MONTE VERNA

Domenica 23 e Martedì 25 Febbraio, presso l’area Mercato di Piana Monte Verna (CE), in piazza Municipio 1, alle ore 14.00 presentazione ufficiale dell’Edizione 2020 di ‘CARNEVALANDO 2020 – A SPASSO NEL TEMPO’

Il Comune di Piana Monte Verna (Ce), in collaborazione con la Pro Loco pianese e la Regione Campania, inaugura l’edizione 2020 di ‘Carnevalando’.

In programma una due giorni di musica, percorsi itineranti tra maschere, esibizioni, tradizioni culinarie ed artistiche.

‘A spasso nel tempo’ è il tema della manifestazione dedicata ai festeggiamenti del Carnevale tra carri allegorici e spettacoli live coordinati dall’Azzurra Spettacoli di Giovanni Brignola, con la direzione artistica di Lello Orecchio.

La storica manifestazione che si snoda tra le vie del borgo Pianese, prevede sfilata di carri allegorici ed esibizioni dei gruppi folk I Foja e Spaccapaese.

Carnevalando 2020 è un evento unico per l’intera area dell’alto Casertano.

Anche per quest’anno, grazie alla stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco Pianese ed il prezioso contributo della Regione Campania con le risorse a valere sul Poc eventi 2019-2020, il paese vivrà due giornate indimenticabili.

Carri allegorici, maschere buffe, personaggi esoterici, due concerti al tramonto, musica folk, balli tradizionali e prodotti Eno-gastronomici faranno da cornice alla scena carnascialesca.

Il tema dell’edizione 2020 sarà “ A spasso nel tempo …L’evoluzione della specie”.

Un autentico viaggio nei cambiamenti sociali e culturali delle epoche storiche. Animeranno il tradizionale concerto della Domenica 23 Febbraio i Foja – Gruppo folk-rock Napoletano che rappresenta il connubio tra innovazione musicale e tradizione partenopea.

Martedì 25 Febbraio si terrà l’esibizione degli Spaccapaese, che con carica ed entusiasmo saprá coinvolgere la folla festante.

Il sindaco Lombardi ringrazia i partner dell’iniziativa: “Come ogni anno i ringraziamenti vanno alla Pro loco Pianese per aver creduto, ancora una volta, nelle potenzialità di questo progetto e nel grandissimo valore del lavoro di squadra sereno e disinteressato nell’interesse specifico della comunità e del territorio.

Un grazie particolare alla regione Campania per averci concesso, per il secondo anno consecutivo, questa grande opportunità di rilancio e di sviluppo per l’economia turistica del nostro paese. Anche questa volta l’Azzurra Spettacoli lavora insieme all’Amministrazione Comunale per assicurare divertimento e percorsi culturali ad ospiti e cittadini pianesi”.

La conferenza stampa verrà coordinata dalla Giornalista Maria Paola Oliva.

L’ingresso è aperto al pubblico

Il Programma:

-Domenica 23 Febbraio:

dalle ore 14.00 Sfilata di carri allegorici a cura della Pro Loco Pianese

ore 17.00 Concerto Foja in Area Mercato

Stand e prodotti di eccellenza locale in degustazione

-Martedì 25 Febbraio:

dalle ore 14.00 Sfilata di carri allegorici

ore 17.00 Concerto Spaccapaese in Area Mercato

Stand e prodotti di eccellenza locali in degustazione