È disponibile sul profilo Instagram dell’artista, a partire da oggi, “My funny quarantena”: si tratta del nuovo singolo di BamBi, la giovane cantautrice della neonata etichetta Altovolume. In un periodo di incertezza come quello che sta vivendo, tra gli altri, il settore musicale in queste settimane di emergenza da Covid-19, la creatività certo non si ferma, anzi, in qualche modo è incoraggiata come possibile soluzione: nasce così “My funny quarantena”, tentativo ironico di raccontare la complessità di un momento, a cui bisogna far fronte anche semplicemente con un sorriso; da qui, la scelta di Instagram come principale canale di fruizione, in quanto spazio rivelatosi tra i più idonei per rimanere ‘connessi’ e sentirsi maggiormente vicini, nonostante la distanza obbligata. Coerentemente con l’emergenza, oltre al brano, anche il video ha una dimensione domestica ed è stato interamente autoprodotto dalla stessa BamBi. Insomma, una canzone pop, orecchiabile e leggera, che vuole mettere di buon umore.

Dice BamBi di “My funny quarantena”

“Con questa canzone voglio regalare un sorriso – spiega l’artista –. In un momento così difficile per il mondo intero, ho pensato di scrivere un brano che raccontasse come sto vivendo la quarantena. Molti di noi vorrebbero uscire, tornare alla normalità (me compresa), ma sappiamo bene che questo non è ancora possibile, quindi ci tocca restare in casa, noi insieme ai nostri esaurimenti. Perciò, mi raccomando, pompatevelo a palla!”

CREDITS BRANO

Testo: BamBi (Monica Sannino)

Mixing e mastering: Diego Leone

BIO

Monica Sannino, in arte BamBi, nasce a Bucarest il 17 aprile 1994 e viene adottata da una famiglia partenopea all’età di 6 mesi. Cresce a Napoli sviluppando una passione per l’arte: inizia a praticare ginnastica artistica e danza, ma queste discipline non la soddisfano a pieno, così intorno all’età di 8 anni scopre la sua passione per la musica. Prende da subito lezioni di canto e comincia a scrivere le prime canzoni. A 14 anni apprende di essere stata adottata, ne consegue un periodo difficile che la allontana dalla musica per 3 anni.

A 19 anni partecipa ai casting di X Factor Italia riscontrando un esito positivo da parte dei giudici, ma non riesce poi ad accedere ai live. Successivamente collabora con Radio Marte per la sigla di “Arrivano i mostri” ed ha la possibilità di realizzare un brano natalizio con il rapper campano Clementino. All’età di 22 anni, mossa dal desiderio di ritrovare la famiglia biologica, sceglie di partecipare a X Factor Romania, grazie al quale non solo riesce a ritrovarla, ma diventa anche un personaggio popolare della televisione rumena. Soddisfatta di aver raggiunto il suo obiettivo, torna in Italia: cambia il suo nome in “BamBi” e inizia un nuovo percorso artistico, durante il quale si dedica pienamente alla musica scrivendo brani sia per sé sia pensandoli per altri, dato che si riscopre un’autrice molto prolifica.