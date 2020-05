LAVORO: DE MAGISTRIS, PER EVITARE LICENZIAMENTI SERVONO TURNI E APERTURE H24

“Sono preoccupato che nei prossimi mesi ci troveremo a raccontare tragedie economiche e sociali. Serve un governo coraggioso e un’unità di intenti a livello istituzionale, tra le forze produttive e quelle sociali. Bisogna pensare che è un’economia di guerra: se il patto sociale vuol dire mettersi insieme in condizioni di sicurezza per lavorare su più turni, anche h24, credo sia giusto perché in questo modo lavorano più persone. Un cantiere ad esempio può lavorare per 24 ore su tre turni. Pensate anche alla ristorazione: appena riprenderà per me d’estate potrà lavorare h24. Si fanno i turni così non si scarica nessuno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.

“Dobbiamo riprendere vivendo e mettendo tutti in condizione di lavorare. Sono molto preoccupato – ha continuato de Magistris – il ritardo del governo sta producendo effetti devastanti nel nostro paese. L’esecutivo non ha mantenuto nessun impegno finora: non è arrivato il reddito di emergenza, non sono arrivate le risorse per le attività produttive, e non parliamo dei fondi per i Comuni. Una situazione molto critica che rischia di diventare drammatica nei prossimi mesi”.