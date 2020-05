Trasporti – Baglio / Angelucci (PD): “riaprire tratto trenino parco di Centocelle-Giardinetti e ripristinare linea 105

“La nostra Città in questo momento è in grave difficoltà.

Le condizioni durissime del momento, causate dalla crisi covid-19 richiedono interventi straordinari nel sistema trasportistico della Capitale a sostegno dei cittadini in particolare di quelli che vivono nelle periferie. La diminuzione della portata dei mezzi dovuta alle nuove norme sta infatti mettendo le persone in gravi difficoltà, in particolare nel quadrante est dove tra V e VI municipio vivono, sull’ asse Casilino quasi 500000 persone. La maggioranza comunale e la Sindaca sono totalmente fermi. Per questo abbiamo pensato a due interventi veloci per migliorare la vita dei cittadini: il ripristino del trenino nel tratto tra Parco di Centocelle e Giardinetti e il ripristino della linea 105 Termini – Grotte Celoni. In questi giorni grazie al lavoro del Ministero sono stati stanziati i fondi per il nuovo tram Termini – Tor Vergata. Un’ opera molto importante per il quadrante ma che vedrà la luce tra molti anni, speriamo dopo un percorso partecipato e i cittadini non possono aspettare tutto questo tempo. Per questo insieme ai consiglieri del PD, Zannola e Piccolo, è stata presentata una mozione per richiedere che questi due interventi proposti diventino centrali nell’ azione del comune. Bisogna consentire ai cittadini in questa Fase 2 e nei prossimi mesi di vivere meglio.

Noi ci siamo.”

Lo dichiarano in una nota Valeria Baglio e Mariano Angelucci rispettivamente consigliere comunale di Roma e membro assemblea nazionale Pd

