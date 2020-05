DE MAGISTRIS: IN QUESTO MOMENTO NON CI SONO LE CONDIZIONI PER SPOSTAMENTI DA LOMBARDIA E PIEMONTE

“In questo momento, se dovessi decidere adesso, a mio avviso non ci sono le condizioni per consentire liberamente gli spostamenti da Lombardia e Piemonte verso altre Regioni. Personalmente aprirei subito alla mobilità per quasi tutto il Paese, soprattutto il Centro-Sud. Ma ci vuole ancora un po’ di cautela soprattutto per la Lombardia e credo anche per il Piemonte”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un’intervista realizzata ai microfoni di Mariù Adamo per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.

“Una soluzione ottimale potrebbe essere quella di garantire la previa acquisizione del tampone negativo, perché pure non consentire alle persone di viaggiare dopo tanto tempo è una limitazione forte. Ma se le Regioni, come mi pare di capire, non sono ancora in grado di effettuare tamponi preventivi, attenderei ancora un po’ per quelle due Regioni”.