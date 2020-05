TRE FARINE RIPARTE CON UN CALDO BENTORNATO IL 3 GIUGNO UN CAFFE’ ILLY IN OMAGGIO AI CLIENTI

Offriamo noi. Mercoledì 3 giugno TRE FARINE, ristorante e pizzeria a Caserta (via Cesare Battisti 46), ma con sede anche ad Aversa, offrirà per tutta la giornata a ogni cliente, con il contributo di Illy, il caffè della riapertura per un caldo bentornato. D’altronde, non c’è di meglio di un bell’espresso per ripartire nel giorno della fine delle limitazione al movimento delle persone sul territorio nazionale. Così il titolare Nicola Ferraro: «Sarà un sorriso di bentornato, un’iniezione di fiducia, un piccolo atto d’amore per le persone che ci onorano della loro scelta, per regalare e regalarci un momento di felicità».

In realtà, TRE FARINE, dopo il lungo lockdown, riaprirà già a partire da lunedì primo giugno. E non mancheranno le novità. Innanzitutto, non ci sarà il giorno di chiusura infrasettimanale e ci sarà la possibilità di prenotare su più fasce orarie, evitando così liste di attesa in un ambiente che sarà più confortevole e con un servizio ancora più attento.

Quindi, il tavolo sarà esclusivamente su prenotazione. A pranzo, tutti i giorni, con due turni: il primo dalle 12.30 alle 14, il secondo dalle 13.30 alle 15. A cena, tutti i giorni, con 4 turni: il primo dalle 19 alle 20.10, il secondo dalle 20.20 alle 21.30, il terzo dalle 21.40 alle 22.50, il quarto dalle 23 alla chiusura. Si potrà prenotare chiamando il numero 0823/442172 oppure su whatsapp sempre al numero 0823/442172 oppure con TheFork.

«Per la riapertura – fa sapere inoltre Nicola Ferraro – lanceremo il nuovo menù estivo sfogliabile da tablet». Qualche anticipazione? Ecco alcuni dei nuovi piatti: lo sformatino di orzo mantecato alla crema di fiori di zucca, gli gnocchi di patate al pomodoro con melanzane e latte cotto, il salmone al pistacchio e all’arancia. E poi la sorpresa; il sushi Tre Farine, ovvero un rollé di salmone con riso e verdure, gel di salsa di soia, raviolo di riso con funghi e mozzarella e salsa yuzu, rolls fritto di alghe al tonno con riso e maionese di wasabi.