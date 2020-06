PER ROMA: verso le elezioni del 2021

Assemblea su ZOOM SABATO 6 GIUGNO ORE 18.00

Roma sta attraversando un crisi durissima. Entrati nella FASE 2 sarebbe stato necessario un cambio di passo portentoso. Questo non è avvenuto e purtroppo non avverrà nel prossimo anno come hanno dimostrato i 4 scellerati anni passati. Non è cattiveria, ma il fatto è che ne’ la Raggi ne’ il M5S capitolino sono in grado di fare qualsiasi cosa. Certo se avessero avuto a cuore la Città una volta capita la loro inadeguatezza si sarebbero potuti dimettere. Ma è chiedere troppo. Attaccati alle poltrone in in modo vergognoso. Fortunatamente nel 2021 si vota. Il PD e tutto il centro sinistra devono iniziare a porre Roma come questione centrale nazionale. Se non riparte la Capitale non riparte neanche il Paese. Per questo andrà individuato il prima possibile un progetto credibile e poi un candidato sindaco autorevole, politico e preparato, conoscitore di tutta la Città e immerso nella vita reale dei cittadini. Per la vittoria avranno un ruolo importante le periferie extra-gra in particolare VI e X municipio. Fare un programma reale su questi territori come su tutti quelli periferici significherà non fermarsi ad un ragionamento radical chic che li considera luogo di povertà e delinquenza e che quindi necessitano solo di assistenzialismo ma predisporre un piano vero e reale di ricostruzione e rilancio in tutti i campi, dall’ urbanistica alla cultura, all’ ambiente, dallo sport alla mobilità ai lavori pubblici. Solo così facendo mettendo i Romani sullo stesso piano si potranno riconquistare questi territori. Per costruire il programma e il rilancio il Partito Democratico dovrà affidarsi a chi questi territori li conosce, ci vive e li vive come amministratori, associazioni, comitati e parrocchie. Bisogna cambiare passo. Per questo abbiamo organizzato questa assemblea per iniziare a dare un contributo di idee. Vi aspettiamo con Alessandro Alfieri Patrizia Prestipino Giuseppe Fioroni Titti Di Salvo Luisa Ciambella Carlo Cotticelli e tanti amministratori e esponenti del nostro Partito insieme a cittadini, comitati, associazione e mondo parrocchiale. Base Riformista Roma Base Riformista.

