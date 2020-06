MAHINDRA SAFE RESTART: RIPARTI IN SICUREZZA DAL SERVICE

Abbiamo passato tutti, un periodo molto difficile, ma confidiamo che il peggio sia ormai alle nostre spalle e che finalmente si possa pensare solo a ricominciare.

Per questo Mahindra ha realizzato un programma speciale che consente ai propri clienti di tornare a guidare senza pensieri e ripartire in tutta sicurezza.

Durante il periodo di “lockdown” erano già stati messi in atto alcuni servizi specifici per i possessori di veicoli Mahindra, quali la proroga dei termini di garanzia, l’operatività del servizio di assistenza per i mezzi in uso a Enti di Soccorso e il prolungamento delle promozioni finanziarie.

Ora, Mahindra lancia l’operazione SAFE RESTART, valida dal 15 giugno fino al 31 luglio, pensata per prendersi ulteriormente cura della propria clientela.

Con SAFE RESTART, la rete italiana Mahindra offre la sanificazione dell’abitacolo e il check-up gratuito con i controlli principali, per ricominciare ad utilizzare l’auto in sicurezza dopo tre mesi di stop.

Un’offerta importante, perché permette gratuitamente di “diagnosticare” lo stato di tutti i veicoli dopo questo periodo di fermo forzato, per poterli rimettere – laddove necessario – nelle normali condizioni d’uso e di sicurezza.

Nel dettaglio, SAFE RESTART prevede le seguenti operazioni gratuite:

– “Free Check Up” con controllo tecnico dell’auto

– Sanificazione “light” dell’abitacolo

– “Kit Sanify” in omaggio

Inoltre in questa occasione sarà possibile, per chi lo vorrà, acquistare altri pacchetti Service a condizioni particolari:

– “Sanificazione Plus”, sanificazione completa – inclusa la sostituzione dei filtri abitacolo – tramite prodotti specifici GEN- ART T111, e omaggio

– Pacchetti manutenzione

– Estensione garanzia

– Accessori a prezzi scontati

– Possibilità di finanziamenti personalizzati

Le officine della rete ufficiale, utilizzeranno esclusivamente prodotti GenArt per la sanificazione e lubrificanti Valvoline certificati da Mahindra.

SAFE RESTART è attiva dal 15 giugno fino al 31 Luglio 2020, in modo da permettere un’ampia partecipazione e la migliore pianificazione degli appuntamenti.

L’unione tra Marchio/Rete Ufficiale/Cliente, tema sul quale Mahindra è da sempre molto sensibile, migliora la sinergia tra le parti e rimarca la volontà di supporto che i primi due attori possono dare al terzo.

Nei giorni scorsi sono stati forniti tutti i dettagli della nuova Promozione sulla gamma KUV100 NXT, messa a punto in funzione del periodo particolare che le famiglie stanno vivendo, con incentivi economici e due tipi di finanziamento che danno la possibilità di spostare nel 2021 il pagamento della prima rata.

Ricordiamo infine, che durante l’emergenza COVID-19, è nata l’operazione MAHINDA CARE (Community Assistance and Rescue in Emergency) all’interno del programma internazionale “Rise for Good”. Lo scopo è quello di supportare le comunità nel momento del bisogno. Il primo passo è stata la fornitura di vari GOA PIK UP Plus in Italia e in Spagna, utilizzati per il trasporto di medicinali, personale sanitario, attrezzature e generi alimentari. In Italia collaborando con l’Ospedale da campo “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, costruito in soli otto giorni dagli Alpini; con la protezione Civile del Comune di Malnate (VA) e con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

