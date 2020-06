DE MAGISTRIS: DOVE ERANO COMMENTATORI E OMS QUANDO IN LOMBARDIA SI DICEVA CHE MILANO NON SI FERMA?

“Dove stavano tutti questi commentatori e l’Organizzazione Mondiale della Sanità quando a Napoli senza un contagio chiudevamo le scuole e dicevamo di stare attenti mentre in Lombardia si diceva che Milano non si ferma, quando già c’erano migliaia di contagiati? Napoli non prende lezioni da nessuno, nemmeno dal direttore aggiunto dell’Oms”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold, riferendosi alle polemiche relative ai festeggiamenti in città per la vittoria della Coppa Italia.

“Le critiche sulla città sono sempre legittime, le lezioni no. Ci sono gravi responsabilità del governo che ha fatto giocare le partite: ma secondo voi guardare la finale in 30 in una casa è meno rischioso? L’ideale sarebbe stato scendere per strada e mettersi le mascherine ma è anche vero che a Napoli dal 1° giugno abbiamo contagio zero e c’è più tranquillità. Brutta però la pagina che ha visto alcuni tifosi distruggere la Fontana del Carciofo: chi lo ha fatto non è tifoso della città”.