CASERTA, SMARRAZZO: CON IL MIO GRUPPO ADERIAMO A ITALIA VIVA

Pietro Smarrazzo, giovane imprenditore casertano, recordman di preferenze al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, da sempre impegnato nel movimento studentesco e giovanile, aderisce con il suo gruppo al partito Italia Viva.

“Con tantissimi amici sono anni che portiamo avanti battaglie sociali e territoriali per fornire un fattivo contributo di idee e di progettualità per costruire un futuro migliore per tanti giovani e meno giovani campani. Con la mia squadra abbiamo deciso di aderire a Italia Viva, perchè ben rappresenta i nostri valori liberali e moderati. Siamo pronti a mettere al servizio del partito le nostre esperienze politiche, le nostre competenze e le nostre professionalità”. Lo afferma il dott. Pietro Smarrazzo, annunciando la sua adesione al partito Italia Viva.

“Alle derive populiste e giustizialiste – spiega Smarrazzo -, troppo invise in Italia, che stanno generando un clima di odio e ostilità, noi scegliamo la libertà, quella vera, che predilige il confronto alla scontro, nella consapevolezza che oggi più che mai servono soluzioni concrete, come quelle messe in atto dal Governatore Vincenzo De Luca nell’emergenza Covid, che ha totalmente stravolto le nostre vite”.

“Siamo una generazione che crede che l’impegno politico sia ineludibile, che non vive di aspettative, ma che si rimbocca le maniche e prova a trasformare le opportunità in grandi imprese per la propria terra”, aggiunge Smarrazzo, sottolineando che ‘la nostra stessa passione e voglia di fare l’ho ritrovata negli occhi dei ragazzi di ‘Generazione Millennials’ e ne sono stato felicissimo, e sono certo che lavorando in sinergia avvicineremo sempre più giovani alla politica’.

“Ringrazio l’onorevole Nicola Caputo e l’onorevole Ettore Rosato per avermi accolto in IV, per la loro disponibilità, fiducia e amicizia. E’ arrivato il tempo di scendere in campo e di scrivere una nuova storia, tutti insieme”, conclude Smarrazzo.