ANNA GIUSTI: Fuori ora su Youtube SOLIDO LIQUIDO

É online il videoclip di “Solido Liquido“, il nuovo singolo della cantautrice Anna Giusti, pubblicato il 15 luglio per SCRZ Label su tutte le piattaforme digitali: dopo l’anteprima esclusiva per Fanpage.it, il video diretto da Michel Liguori è ora disponibile su Youtube; un omaggio agli Anni Ottanta, rivisitati con sguardo contemporaneo ed una estetica minimal, dove a fare da protagonista è il dualismo tra solidità e fluidità, opposti che hanno imparato a convivere nell’uomo come nella società.

Il nuovo brano della cantautrice arriva a un anno circa dall’esordio discografico con “Post-it Ep”, allora edito sotto il nome di ANNA: se, da un lato, “Solido Liquido” conferma il sodalizio artistico col produttore Peppe Pleiam La Strada, dall’altro, segna una svolta significativa nella sua carriera, svolta che si esprime non solo nel cambio di nome in Anna Giusti ma, soprattutto, in una sferzata di sound marcatamente elettro-pop.

Il tempo che viviamo si esprime nella ricerca spasmodica di una felicità che risulta effimera. Malinconico e insieme moderno, “Solido Liquido” intende sottolineare che la felicità è una scelta, scelta che ognuno di noi compie quotidianamente. Il pezzo, dunque, tesse le lodi delle piccole cose, degli affetti da proteggere e dei “difetti” da accettare, perché sono proprio quelli a renderci unici, perfetti.

Dice Anna Giusti di Solido Liquido:

«Vita liquida, legami deboli e relazioni instabili sembrano assumere sempre più una connotazione poetica. Il fascino dell’incertezza e delle relazioni tormentate, l’elogio dell’amore usa e getta, quello da sostituire in fretta per non correre il rischio di sentirsi fuori moda, fuori tempo. Invece con Solido Liquido canto il coraggio e la bellezza dei legami forti, quei legami considerati ormai rari e folli».

CREDITS VIDEO

Regia: Michel Liguori

Stayling: Annalia De Falco

Camera: Pasquale Caso

Assistente alla fotografia: Teresa Franzese

Assistente al set: Maria Mazzella e Raffaella Vasco

Crew: Antonio Lippiello, Massimo Parisi, Alfonso Marsella, Saverio Tufano.

Make up: Francesca Ambrosio

Produzione: Antartica Film

CREDITS BRANO

Testo: Anna Giusti

Produzione: Pleiam

Mix: Pleiam

Mastering by Noisblender

Publishing by SCRZ Label

BIOGRAFIA

Anna Giusti è una cantautrice nata a Nola (NA). La necessità di esprimere la sua creatività non è arrivata di recente, il suo primo approccio alla musica avviene attraverso lo studio del pianoforte e si consolida nel tempo con i suoi studi universitari legati alla sociologia della musica e alla comunicazione. Intanto inizia a raccontare il suo mondo scrivendo i primi testi e matura varie esperienze musicali.

Nel 2018 dà il via al suo progetto musicale e intraprende questo percorso con il produttore e musicista Peppe Pleiam La Strada. Anna inaugura la nuova fase creativa pubblicando due singoli “Polvere” e “Di domenica”.

La cantautrice presenta il suo progetto esibendosi in duo con Pleiam in un live dalle sonorità elettro-pop. Anna ha suonato in apertura a Marcello Coleman (Periferica Konnection SA – 9 maggio 2019); Postino (Farcisentire Festival NA – 6 luglio 2019); Margherita Vicario e Nada (Eco Summer Festival CE – 27 luglio 2019), al Bloom Recording Studios (Guidonia RM, 14 dicembre 2019) per le semifinali del “Premio Fabrizio De Andrè”; in apertura a Scott Siskind e Aaron (Gate 36 NA – 27 febbraio 2020). Inoltre ha presentato il suo progetto live in vari locali (22/05/2019 Leet it beer – Roma; 14/11/2019 Sound Music Club – Frattamaggiore; 27/12/2019 Officina 72 – Agropoli; 7/02/2020 10HP “Newpolitana” – Marigliano; 15/02/2020 Club 33 Giri – S. Maria Capua Vetere).

L’8 settembre 2019 viene pubblicato “Post-it Ep” il disco di esordio di Anna disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in formato fisico. Il disco è stato presentato nella rubrica del TGR Campania “Music&thecity” negli Studi Rai di Napoli e in alcune radio: Radio Punto Zero – Nola (NA), Radio Antenna Uno – Somma Vesuviana (NA), Urban The Best – Torino. Inoltre è stato recensito da “Rockit” ed è stato apprezzato da varie testate e blog della musica (Le Rane, Pink Noises, Fix On Magazine, Le Indie Music, Exclusive Magazine, Le Siepi, Traks, Blog della musica, Tutti giù parterre, e altre). A gennaio del 2020 viene realizzato il video di “OK”, brano estratto da Post-it Ep.

Il 15 luglio 2020 esce su tutte le piattaforme digitali “Solido Liquido”, il nuovo singolo di Anna Giusti.