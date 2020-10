A Napoli la convention nazionale AIRB

L’associazione AIRB è presente alla 19esima edizione del Vebo – salone internazionale della bomboniera, regalo e casa – in svolgimento alla Mostra d’Oltremare di Napoli sino al 5 ottobre p.v. L’associazione Italiana Regalo, Bomboniera, Confetti e Wedding (AIRB), ha indetto proprio in questo ambito la convention nazionale degli operatori del settore per domenica 4 ottobre, con inizio alle ore 14.30, durante la quale verranno presentati i bilanci operativi del 2020 ed i progetti relativi all’attività associativa 2021.

All’incontro interverranno anche due parlamentari italiani: l’onorevole Antonio Tasso (Gruppo Misto) e l’onorevole Alessandro Amitrano (M5S) che hanno sostenuto e promosso le istanze degli operatori del settore wedding e bomboniera durante il periodo di lockdown, riuscendo ad inserire nel decreto Rilancio alcuni emendamenti di sostegno economico in favore del comparto. Proprio durante questo incontro live di domenica saranno illustrate dai due parlamentari italiani le modalità per accedere alle misure riservate, con l’articolo 25bis, al nostro mondo delle bomboniere e delle cerimonie.

L’area dell’Associazione, realizzata grazie al contributo di alcuni soci fondatori, è nel padiglione 5 e denominata Guest Village Airb. L’intento non è solo rappresentativo, ma anche quello di voler comunicare gli sviluppi operativi portati avanti dall’associazione, confrontarsi sulle importanti tematiche del settore e soprattutto far capire la necessità e il valore dell’aggregazione associativa.

I 16 stand dei soci sostenitori dell’iniziativa, che fanno parte dell’area Airb, serviranno a promuovere il messaggio associativo collegato alle necessità del comparto. All’iniziativa hanno aderito, con un contributo economico ed operativo alla realizzazione del Guest Village AIRB: Crispo confetti, Claraluna, Confetteria Orefice, Debora Carlucci, Emò Italia, Gli Alberelli, Hervit, Le Bomboniere di Angie, Lemir, Le Stelle Import, Madrhelen, Maxtris, Papa Confetti, RDM Regali di Cuore, Tabor.