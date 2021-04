ANSENUM: come l’agricoltura sostenibile può favorire nuove economie e turismo

Avviato da circa due anni, il progetto ANSENUM (acronimo di “Antichi Semi Nuovi Mercati”) ha fatto da apripista in Campania al filone di iniziative finalizzate allo sviluppo di azioni per la riduzione dell’impatto ambientale e alla sensibilizzazione della popolazione a tale tematica, in accordo con gli obiettivi dell’agenda 2030 di cui oggi tanto si parla. La Pro Loco di Vico Equense, ente ideatore e capofila del progetto, ha puntato sul recupero di vecchi ecotipi (ovvero il pomodoro “Corbarino”, i derivati del latte vaccino e l’uva “di Sabato”) per la riduzione di emissioni.

Un’iniziativa fortemente legata al territorio che recupera il “buono” di ieri e lo fa diventare il “buono” del presente per il bene del futuro… L’obiettivo intermedio del progetto ANSENUM infatti è riportare la produzione agricola su terreni considerati marginali e tenuti in uno stato di semiabbandono, o addirittura di abbandono, con impatti ambientali tremendi. L’“agricoltura di qualità”, a differenza di quella di quantità, può essere praticata anche in luoghi che sono morfologicamente disagiati e su ridotte estensioni di terra in cui non è sostenibile un’agricoltura estensiva. Questo in quanto l’agricoltura di qualità assicura una resa economica maggiore per ettaro coltivato e, inoltre, si presta ad integrare servizi alla persona aggiuntivi da rendere in loco.

In un’ottica di collaborazione e al fine di sensibilizzare il mondo dell’imprenditoria a tali tematiche, martedì 27 aprile e lunedì 3 maggio si terranno due webinar dal titolo “ANSENUM incontra”, che saranno trasmessi sulle pagine social del progetto e caricati sul sito internet della Pro Loco di Vico Equense. Ad essi parteciperanno operatori della filiera turistica, ed Enti locali e associazioni di categoria. Gli incontri saranno animati, oltre che dagli esperti del gruppo di lavoro ANSENUM, da: Donato Aiello, Presidente della Pro Loco di Vico Equense; Tristano Dello Ioio, Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari; Giorgio D’Agostino, Referente PSR Regione Campania. Modererà la giornalista Maria consiglia Izzo. I relatori parleranno del progetto ANDENUM e di come la filiera agricola rurale e lo sviluppo sostenibile possono favorire nuove economie e turismo.

ANSENUM è stato finanziato con i fondi psr Regione Campania 2014-2020 (tipologia d’intervento 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”).

Per seguire gli incontri:

Pagina Facebook “Pro Loco Vico Equense”

Pagina Facebook “Progetto ANSENUM”

www.prolocovicoequense.it

