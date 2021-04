Blue Award 2021 al Vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato

Questa mattina, al Parlamento Italiano, è stato consegnato al Vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato, il riconoscimento Blue Award 2021. A dare il premio, destinato alle personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica, è stato Gennaro Amato, presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia). All’incontro ha partecipato anche il responsabile delle relazioni istituzionali di Snidi, l’avvocato Marcello Lala.

Il Blue Award 2021, è stato assegnato con la dizione: “Per il sostegno e l’impegno istituzionale proposto dall’onorevole Ettore Rosato in favore del Salone Nautico Internazionale di Bologna e per la disponibilità a favorire il percorso di affermazione e ripresa del mondo nautico”.

da sx. Il Vicepresidente Camera Deputati Ettore Rosato e Gennaro Amato Presidente SNIDI

Il vicepresidente della Camera dei Deputati, durante l’incontro, che si è svolto nella sede del Parlamento Italiano, ha così ringraziato la delegazione dei Saloni Nautici Internazionali d’Italia per il riconoscimento:

“Il nostro impegno istituzionale, nel favorire lo sviluppo produttivo italiano di qualsiasi settore, non può non considerare la nautica un comparto tra quelli di maggior rappresentatività del Made in Italy nel mondo. La nascita, l’anno scorso in pieno periodo pandemico, di un salone nautico internazionale come quello di Bologna va considerata non solo come un’iniziativa intelligente ma soprattutto come un atto imprenditoriale di coraggio e di resilienza. Inoltre la risorsa mare, una grande ricchezza per un Paese come il nostro che ha circa 7.500 chilometri di costa, deve essere valorizzata e quindi ben vengano attività come quella del Salone Nautico Internazionale di Bologna che meritano di essere accompagnate e valorizzate con ogni sforzo”.

Il presidente di Snidi, Gennaro Amato, in vista della prossima edizione dell’esposizione (30 ottobre – 7 novembre 2021), dopo aver illustrato i contenuti del prossimo salone al numero due della Camera dei Deputati, ha dichiarato:

“Il salone di Bologna quest’anno potrà vantare la dizione di Internazionale e dalle Istituzioni stiamo ricevendo pieno sostegno ed attenzione. Proprio per questo motivo, grazie al supporto dell’onorevole Rosato, realizzeremo alcuni appuntamenti convegnistici con il supporto di alcuni Ministeri di riferimento. L’azione di promozione non deve e può passare solo come operatività commerciale ma divenire punto di riferimento per un confronto produttivo con le Istituzioni e la Politica in favore dell’intera filiera e del pianeta mare”.

