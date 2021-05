L’ESTATE “OPEN AIR” DEL TEATRO DEI PICCOLI

Le favole della saggezza

Inizia al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, il secondo anno della rassegna “Open Air”. Una nuova edizione dedicata a bambini e ragazzi che si svolgerà nell’attiguo parco di pini marittimi dove, da sabato 22 maggio e per tutti i fine settimana ed i festivi fino a domenica 25 luglio, saranno programmati per “Estate in Mostra” spettacoli di teatro, concerti e laboratori. Ideata e realizzata dalle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare, la rassegna, che annuncia anche una significativa coda autunnale tra il 4 settembre ed il 31 ottobre, si inserisce quest’anno nell’ampia programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, progetto promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con Scabec e Fondazione Campania dei Festival.

Una stagione interamente dedicata ai piccoli spettatori (dai 3 anni) e alle loro famiglie, che offre in questo naturale palcoscenico all’aperto e in condizioni di assoluta sicurezza i titoli di maggior successo nel repertorio delle tre strutture organizzatrici oltre ad alcune produzioni di compagnie ospiti provenienti da tutta Italia.

“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto rinnovare l’appuntamento di teatro e musica all’aria aperta con i nostri bambini e ragazzi – dichiarano gli organizzatori – potenziando e arricchendo l’allestimento della pineta con aree dedicate variamente fruibili dal pubblico, che vanno dagli spazi per momenti di laboratorio e gioco alla vera e propria gradinata per assistere agli spettacoli teatrali e ai concerti. Una proposta culturale per le nuove generazioni che incoraggia la scoperta, la sperimentazione, il movimento in un’esperienza emotiva completa, di condivisione fra coetanei e con le famiglie, in quel luogo della città che a loro appartiene”.

Per ciascun appuntamento inoltre è stata pensata un’attività laboratoriale con interazioni musicali, giochi teatrali, exhibit a tema scientifico e botanico che accompagnerà ed arricchirà la magia degli spettacoli oltre al “progetto speciale” per adulti dal titolo “Genitori Narranti”, realizzato in collaborazione con AGITA, ovvero un laboratorio di formazione all’ascolto attraverso il gioco narrante.

Il primo appuntamento in agenda è sabato 22 e domenica 23 maggio (ore 11.30, in replica anche sabato 29 e domenica 30 maggio) con “Le favole della saggezza”, spettacolo de I Teatrini per la regia di Giovanna Facciolo, dove percussioni e giocose sonorità dialogano dal vivo con divertenti e ironici animali, da Esopo a La Fontaine, portatori di vizi e di virtù di un’umanità sempre uguale a se stessa. Eccezionalmente da mercoledì 2 giugno (ore 11.30), con lo spettacolo “Con le ali di Peter” ancora de I Teatrini, si aggiunge anche una recita pomeridiana alle ore 18. Proseguendo, sabato 5 giugno alle ore 11.30 andrà in scena “Piccola Musica”, il primo concerto in pineta dedicato alla primissima infanzia a cura di Progetto Sonora, e alle ore 18 “Pinocchio A Tre Piazze” del Teatro Bertolt Brecht. Domenica 6 giugno (ore 11.30 e 18), l’ATGTP – Teatro Pirata di Jesi presenta “Il Mondo di Oscar”, uno spettacolo per attore e giocattoli di latta ideato e diretto da Francesco Mattioni e Silvano Fiordelmondo e ambientato sulla pista di un circo in miniatura.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 7 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Posti limitati. Il programma, in considerazione in particolare delle condizioni meteo, può subire variazioni pertanto si invita il pubblico a seguire con costanza gli eventuali aggiornamenti al calendario ed altre informazioni per una corretta fruizione su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli.

Teatro dei Piccoli – Open Air

Programma

sabato 22 maggio, ore 11.30

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA I Teatrini

domenica 23 maggio, ore 11.30

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA I Teatrini

sabato 29 maggio, ore 11.30

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA I Teatrini

domenica 30 maggio, ore 11.30

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA I Teatrini

mercoledì 2 giugno, ore 11.30 e ore 18

CON LE ALI DI PETER I Teatrini

sabato 5 giugno, ore 11.30

Concerti per l’infanzia PICCOLA MUSICA Progetto Sonora

sabato 5 giugno, ore 18

PINOCCHIO A TRE PIAZZE Teatro Bertolt Brecht

domenica 6 giugno, ore 11.30 e ore 18

IL MONDO DI OSCAR ATGTP

sabato 12 giugno, ore 11.30

Concerti per l’infanzia MUSICA IN MOVIMENTO Progetto Sonora

sabato 12 giugno, ore 18.00

CON LE ALI DI PETER I Teatrini

domenica 13 giugno, ore 11.30 e ore 18

CANZONCINE UN PO’ BAMBINE Stilema/Unoteatro

sabato 19 giugno, ore 11.30 e 18

UNA STORIA DI HUMOR I Farsanti

domenica 20 giugno, ore 11.30 e ore 18

VARIETÀ PRESTIGE Easy Show/Zoccarato

sabato 26 giugno, ore 11.30

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 26 giugno, ore 19

ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM I Guardiani dell’Oca

domenica 27 giugno, ore 11.30 e ore 19

FISH&BUBBLES TA-DAA!/Michele Cafaggi

sabato 3 luglio, ore 11.30 e 18

IL POPOLO DEL BOSCO I Teatrini

domenica 4 luglio, ore 11.30 concerti per l’infanzia

RONDÒ E GIROTONDI Progetto Sonora

domenica 4 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 10 luglio, ore 11.30

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 10 luglio ore 19

KAMISHIBAI E ALTRE STORIE Teatrop

domenica 11 luglio ore 11.30

KAMISHIBAI E ALTRE STORIE Teatrop

domenica 11 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 17 luglio ore 11.30 e 19

COME ALICE… I Teatrini

domenica 18 luglio, ore 11.30

Concerti per l’infanzia MUSIC TOGHETER Progetto Sonora

domenica 18 luglio, ore 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 24 luglio ore 11.30 concerti per l’infanzia

RITMO E MOVIMENTO Progetto Sonora

sabato 24 luglio ore 19

LE MERAVIE in viaggio con Marco Polo Baracca dei Buffoni

domenica 25 luglio, ore 11.30 e 19

LE STORIE DI CIPOLLINO Le Nuvole/Casa del Contemporaneo



Tutti gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ANNI IN SU.

Apertura biglietteria 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli

Inizio laboratorio 60 minuti prima dell’inizio spettacoli

Biglietto d’ingresso euro 7,00 con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al tel. 3270795871 – POSTI LIMITATI

Ingressi pubblico:

pedonale da viale Usodimare su Viale Kennedy – con auto da Via Terracina n.197, Quick Parking

FB/ teatrodeipiccolinapoli – www.teatrodeipiccoli.it – info@teatrodeipiccoli.it

