“Costruiamo una biblioteca gentile nel campo rifugiati di Hamdallaye”

L’Associazione di Promozione Sociale Coltiviamo Gentilezza ha lanciato una raccolta di libri da inviare nel campo rifugiati di Hamdallaye, in Niger, dove l’UNHCR si occupa di attività di diverso tipo per aiutare i rifugiati siriani a reinserirsi in nuove comunità e differenti paesi.

L’iniziativa nasce da un’idea di Viviana Hutter, che negli ultimi mesi ha lavorato ad un progetto di formazione pedagogica per UNCHR, “Lavorando ad un progetto per proporre nuove attività e avendo concentrato la mia proposta sulla creatività e sulla gentilezza, non ho potuto prescindere dal far conoscere, agli operatori e agli educatori nigerini, la letteratura per l’infanzia e gli albi illustrati, di cui non conoscevano nulla. – spiega – In questi due mesi ho letto e raccontato loro decine e decine di storie, ho sfogliato albi illustrati e glieli ho mostrati attraverso il video, ma sappiamo benissimo qual è la bellezza della lettura, del tenere in mano un libro fatto di carta, a cui affidare le nostre emozioni”. Ad Hamdallaye, però, non c’è una biblioteca, non ci sono libri, per nessuno. Nella vicina città di Niamey ci sono solo due piccolissime librerie che non hanno possibilità di recuperare albi illustrati per bambini. Attraverso la rete di Coltiviamo Gentilezza, spediremo da qui tanti libri, in modo da poter creare una biblioteca aperta a tutti: rifugiati, operatori, educatori. Un piccolo luogo in cui trovare conforto.

È qualcosa che non può non essere offerto a chi deve ricominciare a vivere dopo la guerra, dopo il dolore, la violenza, la morte.

Sono già arrivati decine e decine di libri dimostrando gran cuore e solidarietà, chi potrà contribuire darà l’opportunità ai bambini e ai ragazzi rifugiati di trovare conforto, di volare sulle ali della fantasia, di trovare amici preziosi a cui affidarsi.

A raccolta sono chiamati: libri in lingua francese, araba e inglese sia per bambini (dalla prima infanzia) che per ragazzi e adulti. Libri nuovi e usati (ma in ottimo stato). Non c’è un limite di tempo, ma i primi 100 libri saranno spediti nella prima settimana di giugno.

Il tutto sarà reso pubblico e noto attraverso la pagina Fb di Coltiviamo Gentilezza da cui si potrà seguire la spedizione e l’arrivo dei libri.

E’ possibile partecipare alla raccolta utilizzando i punti di raccolta che hanno aderito al progetto, oppure spedendo direttamente i libri acquistati (anche sui grandi collettori di magazzini sul web) a Coltiviamo Gentilezza Via L. Einaudi, 13 – Pomigliano d’Arco (NA) 80038.

Hanno aderito al progetto come punti raccolta: libreria Bibi & Cocò a Nola, libreria Libertà e Caffè Letterario Nuove Voci a Torre Annunziata, libreria La Bottega delle Parole a San Giorgio a Cremano, Orto Conviviale a Sant’Anastasia, Officina 66 via Bonito, l’ICWA, Associazione Scrittori per Ragazzi.

Chi vorrà potrà proporsi come punto raccolta scrivendo a coltiviamogentilezza@gmail.com, oppure donare per aiutarci a sostenere le spese di spedizione qui https://cutt.ly/Cb7s8iS.

Correlati

No tags for this post.