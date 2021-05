Villa di Donato

presenta

CLAPTON FOREVER

Brunello Canessa Trio

Con Brunello Canessa, Roberto Giangrande, Roberto Perrone

Nell’ambito della rassegna

Forever – Villa di Donato in giardino

Sabato 5 giugno 2021, ore 19,30

Villa di Donato Piazza S. Eframo Vecchio, Napoli

Con quasi 60 anni di carriera e 70 album pubblicati, Eric Clapton è sicuramente una delle figure più rappresentative del rock britannico, colui che ha saputo “contaminare” il blues tradizionale proveniente dal Nuovo Mondo arricchendolo con la sua voce melodica e consegnandolo agli europei più comprensibile ed accessibile. Indubbiamente “Slowhand”, come viene spesso chiamato, è stato un punto di riferimento per tutti i chitarristi che si sono anche solamente avvicinati a questo strumento e lo è anche per Brunello Canessa, che torna sul palco di Villa di Donato in compagnia di due assoluti campioni di razza, Roberto Giangrande al basso e Roberto Perrone alla batteria, per un doveroso omaggio ad un Artista che lo ha decisamente tanto influenzato nella sua crescita musicale.

Da Wonderful Tonight a Layla, passando per Before You Accuse Me e Tears In Heaven, “Clapton Forever” è un viaggio nella leggenda che segna il ritorno della musica Live a Villa di Donato.

“Per mesi abbiamo sognato questa ripresa ed ora è ad un passo da noi. Se c’è una cosa che ci è cresciuta dentro è la consapevolezza che niente dura per sempre ed è proprio per questo che abbiamo deciso di portare sul palco quella musica che, al contrario, è stata e sarà con noi sempre e per sempre perché abbiamo bisogno di credere ancora nell’infinito e nelle gioie che non finiscono mai. – dichiara Brunello Canessa – per chi suona la chitarra Eric è stato una specie di fratello maggiore su cui sempre confidare e che ti spiana continuamente la strada, una presenza costante e rassicurante”.

Correlati

No tags for this post.