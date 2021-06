Si terrà venerdì 11 giugno alle ore 12.00 presso l’Hotel Real Orto Botanico in via Foria 192 la presentazione di Rinascita con Luca del Vaglio Sindaco.

Un movimento politico concepito in un periodo storico molto delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, e che nasce dall’esigenza dei cittadini onesti, coscienziosi e dotati di uno spiccato senso civico, di impegnarsi, ognuno per le sue specifiche competenze tecniche, professionali e politiche, al fine di migliorare le condizioni di vita dei napoletani.

Luca del Vaglio professionista del marketing turistico, già manager per multinazionali nel settore dei servizi museali ai Musei Vaticani, in Italia e all’estero. Animo eclettico, scrittore, giornalista, vignettista, autore di format e speaker radiofonico, attualmente virale su Youtube grazie ai suoi video satirici ‘Totò e…’. Da sempre mosso da grande spirito di iniziativa e passione per la cultura e per la propria città, espone una proposta politica in dieci punti.

Rinascita turistica, Rinascita dei trasporti e della viabilità, Rinascita ambientale e rifiuti zero, Rinascita sociale e delle periferie, Rinascita artistica, Rinascita della sicurezza del territorio, Rinascita dell’istruzione, Rinascita dello sport, Rinascita sanitaria, Rinascita economica e progettazione.

Il programma quinquennale di Rinascita con Luca del Vaglio Sindaco si rivolge a tutti, ma in special modo a chi non crede più in certa politica, agli indecisi e a chi si astiene da anni. Il voto è sinonimo di libertà, è un diritto-dovere che bisogna salvaguardare. Oggi Rinascita ha deciso di “entrare in campo” soprattutto per offrire ai cittadini l’unica alternativa credibile all’astensionismo. Insieme per riportare Napoli al centro della politica, della cultura e dell’economia non solo dell’Italia ma del Mediterraneo e dell’Europa. Far studiare i tremila anni della nostra storia alle nuove generazioni, per infondere loro l’amore e il rispetto per la propria città, l’orgoglio di esserci nati e i presupposti per poterci restare e costruire il proprio avvenire. Si può avere un futuro migliore solo ripartendo dalla Rinascita del presente!

Sito: https://www.rinascita2021.it/

Crowdfunding: https://www.rinascita2021.it/sostieni/

Facebook: Rinascita – Luca del Vaglio Sindaco

Instagram: rinascita_delvagliosindaco

Correlati

No tags for this post.