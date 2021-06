www.ilmezzogiorno.info

Amministrative 2021 Napoli; (FI) Salvatore Guangi si ricandida – “Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli sarà candidato con Forza Italia. Guangi ha sempre militato nel nostro partito dal 1994 e vivrà con noi anche questa battaglia del 2021 con la quale libereremo Napoli”. Lo affermano il coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano ed il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli Fulvio Martusciello.Amministrative 2021 Napoli; (FI) Salvatore Guangi si ricandida from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT from Il Mezzogiorno via IFTTT

