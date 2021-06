A Villa di Donato GABER FOREVER

Sabato 12 giugno, dalle ore 19,30 saranno proprio le storie, le note, le poesie dell’intellettuale milanese a risuonare fra i giardini di Villa di Donato attraverso la rinnovata formula del teatro-canzone propria del giovane talento Giacomo Casaula.

Esplorare l’universo antropologico nelle sue molteplici e variegatissime sfaccettature è sempre stata, ed è tuttora, un’esigenza molto ambiziosa del “pensatore”. Giorgio Gaber intraprende questo percorso con sorprendente leggerezza e con un acume artistico fuori dal comune. Viaggia attraverso la sfera dei sentimenti, delle paure, degli ideali, delle angosce e delle irriverenze, supportato da una ironia consapevole e dalla meravigliosa ‘illogica allegria’ lavorando su mimica, gestualità e parole. Da Non arrossire a Qualcuno era comunista il percorso appare impervio e arditissimo ma, mai come oggi, il tragitto risulta scorrevole, fluido ed estremamente attuale e piacevole. La musica non accompagna bensì indica la via, la prosa incide vigorosamente dando vita ad emozioni e riflessioni. “Gaber forever”, dove G è musica, teatro, canzoni, prosa, poesia… Perché Libertà è partecipazione e G è Giorgio Gaber!

Dichiara Casaula “Credo con tutta onestà che non avrei potuto pensare a nessun altro spettacolo per il ritorno in scena dopo mesi di obbligato allontanamento se non al Teatro-canzone di Gaber. Si ricomincia con rinnovato entusiasmo, dalle origini, per non fermarci più”.

GABER FOREVER

Regia e drammaturgia: Giacomo Casaula

In scena: Giacomo Casaula (voce), Luca Masi (basso), Vincenzo Gigantino (batteria), Ernesto Tortorella (tastiere), Stefano Torino (chitarra), Davide Trezza (chitarra).

Biglietto unico: 25euro

Prezzo speciale Under30 e teatro Totò: 20 euro

Prenotazioni

Le prenotazioni devono essere inviate esclusivamente a: prenotazioni@villadidonato.it

Nell’oggetto della mail va inserita sempre la parola “prenotazione/i”.

Nel rispetto della normativa anti-Covid, sono da indicare i nominativi delle persone per cui è effettuata la prenotazione e un recapito telefonico.

Il Pagamento è da effettuare via internet precedentemente all’evento (non è possibile effettuare il pagamento direttamente in Villa).

Sarà inviato un messaggio di risposta.

Tutti gli spettacoli si effettueranno negli spazi esterni alla Villa, con posti sono limitati. Sarà effettuata misurazione della temperatura e ingienizzazione all’ingresso. È obbligatorio indossare la mascherina quando non seduti ai tavoli. Tavoli di massimo 4 persone, servizio esclusivamente ai tavoli e senza buffet.

Info e Contatti

Villa di Donato – Piazza S. Eframo Vecchio, 80137, Napoli

Web: www.villadidonato.it

Fb: https://www.facebook.com/villadidonato/

Instagram: Villa di Donato

Correlati

No tags for this post.