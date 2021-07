I grandi eventi tornano a Pomigliano d’Arco – 16 Luglio – 30 Settembre



Pomigliano Estate 2021, nasce da un ambizioso progetto dell’Amministrazione Del Mastro, con la finalità di

riportare nella città di Pomigliano d’Arco grandi eventi legati al Teatro, alla Musica, al Cinema e

all’Intrattenimento.

Una kermesse che vanta più di 40 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dalle periferie al

centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, festival teatrali, letterari e

cinematografici, cabaret, eventi dedicati alla mobilità sostenibile e tanto altro.

Un fitto programma di iniziative gratuite, che avrà luogo dal 16 Luglio al 30 Settembre, con l’obiettivo di

creare occasioni di scambio culturale ed intrattenimento di qualità per i Cittadini Pomiglianesi e per

chiunque voglia apprezzare la bellezza e le iniziative offerte dalla nostra Città.

Una grande occasione per stimolare, fra l’altro, la ripartenza del commercio cittadino.

Innumerevoli le rassegne degne di nota:

Dai grandi concerti con artisti del calibro del Maestro Enzo Avitabile e dei Napoli Extracomunitaria, alle

autorevoli rassegne teatrali fra le quali “Teatro in cammino” a cura del Teatro Pubblico Campano, “I Nostri

Miti” con la direzione artistica di Toto Caprioli, “Sere d’Incanto” in cui il teatro incontrerà il reading

teatrale e ancora il festival cinematografico “Inferenze Film Festival” a cura di Massimo Piccolo, il FLIP –

Festival della Letteratura indipendente Pomigliano d’arco che vedrà i più autorevoli autori, editori e critici

letterari nell’ambito della letteratura indipendente a cura delle librerie “Wojtek”, “Mio Nonno è

Michelangelo” e del blog Letterario “Una Banda di Cefali” ed ancora la settimana europea della mobilità

con le ciclopedalate in città e gli incontri di musica classica con “Young Sumphonia”.

Queste e tante altre iniziative che renderanno l’Estate a Pomigliano un grande evento da vivere ogni

giorno.

Il primo grande evento è previsto per il 16 Luglio con il maestro Enzo Avitabile in concerto al Parco

Pubblico Giovanni Paolo II, con il progetto “Acoustic World” ripercorrerà in chiave acustica (formazione in

trio) gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica, proponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal

2003 ad oggi.

