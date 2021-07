H.E.R. – Fuori dal 23 luglio “Se avessi te (Remix)”, il nuovo singolo della violinista elettro-pop.

A quindici anni di distanza dal successo di “Mater natura”, opera prima del regista partenopeo, Massimo Andrei, il 23 luglio su tutte le piattaforme digitali esce – per Joseba Publishing – “Se avessi te” in versione remix: il brano della violinista H.E.R., colonna sonora del pluripremiato film a tematica LGBT presentato al Festival di Venezia nel 2005. Abbandonate le più raffinate sonorità pop della versione originaria, ecco che arriva una sferzata marcatamente elettronica a dare alla canzone una veste più grintosa, grazie al prezioso contributo di due producer, Giovanni La Tosa e Eugene (Eugenio Valente), entrambi all’opera per la realizzazione di un più ampio progetto di cui “Se avessi te” fa da primo importante tassello.

Se avessi te (Remix) – Credits brano

Testo e musica: H.E.R.

Voce: H.E.R.

Arrangiamenti: La Tosa, Eugene

Direttore artistico: Gianni Testa



BIOGRAFIA



ERMA PIA CASTRIOTA in arte H.E.R. nasce in Puglia, si diploma in violino al Conservatorio di Musica e in scenografia all’Accademia di Belle Arti

nel 1993, debuttando l’anno seguente a teatro come compositrice e firmando le musiche per “La bottega del caffè” con LEOPOLDO MASTELLONI e per

i “Dialoghi mancati” con ROBERTO HERLITZKA. Come violinista nel 1998 collabora con le RESTART alla colonna sonora del film “VIOL@ di

DONATELLA MAIORCA e con la band NIDI D’ARAC al film “FIGLI D’ANNIBALE” di DAVIDE FERRARIO.

Nel 2004 debutta come solista con il disco “SE AVESSI TE” (HI – MUSIC – CNI), la cui canzone omonima farà parte del film “MATER NATURA” di

MASSIMO ANDREI.

Nel 2008 segue ”MAGMA”, un disco sperimentale per voce e violino (CORE – EDEL), disco apprezzato da FRANCO BATTIATO che la vuole al suo fianco nel 2011 nel progetto “DIWAN – L’ESSENZA DEL REALE”. Autrice delle musiche del fortunato spettacolo teatrale ”DIGNITA’ AUTONOME DI PROSTITUZIONE” per la regia di LUCIANO MELCHIONNA. Tante le collaborazioni con prestigiosi artisti italiani come TERESA DE SIO, RETTORE (STRALUNATA), AMALIA GRE (PER TE), FIORDALISO (SPONSORIZZATA) e LUCIO DALLA (con il quale ha condiviso il progetto IL BENE MIO). Importante la sua partecipazione come violinista nel disco ”LOW IN HIGH SCHOOL“ di MORRISSEY (2017).

Nel 2018 pubblica l’album strumentale ”VIOLINS AND WIRES“ da cui viene estratto il singolo ”THEN“, che è tra i 36 vincitori del contest organizzato da ALITALIA/ SIAE/ ROCKOL dal titolo “FAI VOLARE LA TUA MUSICA“.

Nel 2020 pubblica con la Joseba Publishing la canzone “IL MONDO NON CAMBIA MAI” che, oltre ad essere stato brano bandiera della lotta per i diritti della comunità LGBT, viene utilizzato come campagna contro l’omotransfobia da molti personaggi dello spettacolo italiani. Lo stesso brano la porta ad essere eletta Vincitrice del web a Musicultura e vincitrice del premio ”Voci per la libertà/ Una canzone per Amnesty – Sezione Emergenti”.

Pubblica così nel novembre 2020 un nuovo singolo, “IL NOSTRO MONDO”, per Amnesty International Italia e Joseba Publishing, anteprima della raccolta “Voci per la libertà/ Una canzone per Amnesty 23esima edizione” uscito invece per Ala Bianca.