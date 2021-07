A Pomigliano d’Arco il World Metrology Day

Nei giorni scorsi, presso la società Mes Group di Pomigliano d’Arco si è svolta la seconda edizione del World Metrology Day, una fiera dedicata alla Metrologia e al Collaudo dimensionale in cui le aziende internazionali leader del settore hanno presentato le ultime tecnologie legate all’automazione e al controllo qualità di prodotto.

Dopo l’ultima edizione tenutasi nel 2019, che ha visto la partecipazione di 300 visitatori e più di 10 stand espositori, anche questo appuntamento ha attirato l’interesse delle aziende, che hanno mostrato attenzione alla presentazione delle tecnologie proposte, partecipando attivamente ai momenti di intrattenimento e di condivisione professionale. Si sono registrate infatti circa 200 persone, con una media di 100 persone ripartite nei due appuntamenti.

L’azienda promotrice dell’evento è la Mes Group, una società costituita più di 10 anni fa e operante nel settore aeronautico specializzata nella produzione verticalizzata (produzione, progettazione, collaudo dimensionale) di attrezzature e parti. La società ha posto le sue basi sulla Qualità di prodotto e di Processo, facendo del collaudo dimensionale e del service di misura un vero e proprio core business, presentandosi come una delle realtà più complete e competitive nel settore aeronautico del sud Italia, collaborando con le aziende di maggior risonanza nazionale ed internazionale.

Di seguito, alcuni espositori

Faro: Azienda leader del settore per misurazione 3d, imaging e realizzazione digitale. Specializzati nel colmare le distanze tra mondo fisico e digitale.

Tebis: Azienda specializzata nella fornitura su scala mondiale di tecnologie software CAD/CAM e MES. Con il loro software è possibile gestire in modo veloce ed efficiente i processi di sviluppo, progettazione e produzione di modelli, stampi e componenti.

Gom: Società specializzata nella tecnologia di misurazione industriale di coordinate 3D, tomografia computerizzata 3D e testing 3D. Dallo sviluppo dei suoi prodotti, alla produzione e alla distribuzione, Gom offre macchine e sistemi per la digitalizzazione 3d manuale e automatizzata, software di analisi, formazione e supporto professionale, tutto da un unico fornitore.

Plexus: Società che svolge attività di formazione agli addetti delle industrie e società di servizi sui temi della qualità. Per le attività di formazione Plexus è Trainer Provider approvato da AIAG per i corsi Automotive e dall’International Aerospace Quality Group (IAQG) per i corsi Aerospace. Inoltre svolge attività di consulenza alle aziende per l’implementazione di sistemi di gestione per la qualità.

Renishaw: un gruppo multinazionale specializzato in metrologia di alta precisione e tecnologie per il settore sanitario. Progetta, sviluppa e commercializza soluzioni e sistemi in grado di assicurare un livello di precisione, controllo e affidabilità senza precedenti.

ASF Metrology: Azienda che commercializza macchine di misura tridimensionali/CMM nuove, usate e retrofittate. Con l’acquisizione del business CMM (LK Metrology) nel 2018, ASF Metrology è riuscita a consolidare il suo business e la sua competitività, offrendo oggi una nuova gamma di CMM ad alta qualità con eccellente costruzione in ceramica e un software multi-sensore.

Würth: leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio con oltre 125.000 prodotti in gamma garantiti da test rigorosi e dotati di certificati di qualità conformi alle normative, schede di sicurezza e indicazioni per la tutela della salute degli utilizzatori.





Metrologic Group: azienda che progetta e vende soluzioni software di misura 3D, dispositivi elettronici e servizi correlati. Il gruppo fornisce soluzioni e prodotti industriali innovativi per le misurazioni, dove l’accuratezza varia da micrometro a millimetri.

Si è tenuto, inoltre, il workshop Plexus, uno dei partner espositori, nella sala formazione della Mes Group dal professor Antonio Ciancio, arrivato da Torino per tenere una brillante lezione sull’MSA (Measurement System Analysis). L’MSA è un “core tool” dell’industria automobilistica, e come tale è una competenza richiesta per gli auditor interni e per gli auditor fornitori secondo la IATF 16949. Lo scopo del corso era quello di informare i partecipanti su come poter rilevare i dati, analizzarli, intervenire in anticipo sui problemi, mettere in atto le azioni necessarie per il conseguimento di quel miglioramento continuo richiesto dai clienti ai Responsabili Qualità delle aziende Aerospace e Automotive.

Non sono mancate personalità di spicco che hanno presenziato all’evento: l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il consigliere regionale della Campania Carmine Mocerino, l’assessore alle politiche sociali e al lavoro del Comune di Pomigliano d’Arco, Domenico La Gatta.

