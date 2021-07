Maggio della Musica, Emilia Zamuner Hammond Trio con Alberto Marsico e Massimo Del Pezzo

Sabato 24 luglio alle ore 19,30 nei giardini di Villa Pignatelli (via Riviera di Chiaia, 200) per la stagione 2011 del Maggio della Musica è in programma il concerto “Every day I have the blues” con Emilia Zamuner Hammond Trio, formazione che vede la vocalist napoletana assieme a uno dei maggiori solisti dell’organo hammond, Alberto Marsico, e a un batterista molto richiesto a livello nazionale e non solo, Massimo Del Pezzo. Blues e altri standard per questo concerto che fa parte della sezione “Musica senza confini – Jazz in Villa”, curata da Zamuner per la rassegna “Musica in villa” del Maggio della Musica in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

Biglietti 10 euro – rivendite autorizzate

Info 392 9161691 – 392 9160934

Sabato 24 luglio ore 19,30

Giardini di Villa Pignatelli

Emilia Zamuner Hammond Trio

“Everyday I have the blues”

Emilia Zamuner, voce

Alberto Marsico, organo hammond

Massimo Del Pezzo, batteria

